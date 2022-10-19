10月16日，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂开幕。习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。中共二十大是在迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。接受本报记者采访的国际人士高度评价中国共产党过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，认为中共二十大报告凝聚智慧、反映民意，总结经验、擘画蓝图，传递着中国智慧、中国方案和中国担当，对中国和世界都具有重大意义。

“不仅是中国的大事，也将对世界产生重要影响”

“中共二十大是在关键时刻召开的一次十分重要的大会，二十大报告科学谋划未来5年乃至更长时期中国共产党和中国国家事业发展的目标任务和大政方针，意义深远。”巴西共产党主席、巴西伯南布哥州副州长卢西亚娜·桑托斯说。

“中共二十大不仅是中国的大事，也将对世界产生重要影响。”埃及前总理沙拉夫如是说。

“中国共产党具有广泛世界影响力。中共二十大对中国和世界都具有重大意义。”英国学者马丁·雅克同样感慨。

中共十八大以来，中国共产党和中国国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，成功推进和拓展了中国式现代化，也为世界和平与发展作出贡献。

文莱—中国友好协会会长菲尔达斯·拉曼曾来华考察中国扶贫工作，了解作为中国东西部扶贫协作典范的闽宁协作成果。“这是非常成功的案例。中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，向世界证明，人民幸福生活是最大的人权。”

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，朝着第二个百年奋斗目标进军。中共二十大为继续推进中国式现代化指引方向，为中国未来发展擘画宏伟蓝图。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国提出并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实现了经济稳定增长、科技创新发展、民生持续改善。中国是世界第二大经济体，制造业规模、外汇储备稳居世界第一，全世界密切关注中国未来发展，密切关注中共二十大。

“近年来，中国在绿色环保、科技创新等领域取得了丰硕成果，为全球应对气候变化作出积极贡献。”法中友好协会联合会会长阿兰·拉巴特表示，中共二十大受到国际社会广泛关注，不仅是因为大会科学谋划未来5年乃至更长时期中国共产党和中国国家事业发展的目标任务和大政方针，同时也是因为面对复杂严峻的国际环境，中国推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，有利于维护世界和平、促进共同发展。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，过去10年来，从践行绿水青山就是金山银山理念到宣布碳达峰碳中和目标，中国始终在全球性议题上积极担当作为，是推动构建人类命运共同体的生动体现。中共二十大举世瞩目，世界期待中国为世界和平与发展作出新贡献。

“中国的发展离不开中国共产党的坚强领导”

“中国发展得好，是因为中国共产党的政策好。”英国巴斯市副市长余德烁说，2012年以来，中国近1亿农村贫困人口实现脱贫，社会保障体系进一步完善，“中国的发展离不开中国共产党的坚强领导”。

“中国全力推进全面建成小康社会进程，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，取得伟大成就。”桑托斯认为，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断推进马克思主义中国化时代化，用科学理论引领伟大实践。

美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德表示，在中国共产党领导下，中国式现代化在理论和实践上不断创新突破，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。在脱贫减贫、技术创新以及应对气候变化等领域，中国走在了世界前列。中共二十大是中国发展道路上的又一里程碑。

俄罗斯中国友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫表示，中国如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。中国的发展成就体现了中国特色社会主义制度优势以及中国共产党以人民为中心的发展思想。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心研究员内纳德·斯特基奇表示，中共二十大对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，重点部署未来5年的战略任务和重大举措，对于全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义，将进一步提升中国的国际影响力。

“我在中国工作生活20多年，真切感受到中国在民生、科技等领域的长足进步。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中共二十大是世界了解中国未来发展的重要窗口。“中共二十大报告全面总结了长期积累的治国理政宝贵经验，这些经验不仅将助力中国实现新发展，还将继续推动全球发展。相信中共二十大将继往开来，引领中国继续成为世界和平与发展的中流砥柱。”

“愿不断深化与中国的合作，共创繁荣美好的世界”

中共二十大报告强调，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

桑托斯表示，中国积极推动构建人类命运共同体，通过共建“一带一路”与各国发展战略对接，助力发展中国家完善基础设施，便利国际贸易往来，以实际行动证明平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念可以成为现实。

摩洛哥中国友好协会主席穆罕默德·哈利勒表示，近10年来，中国经济对世界经济增长贡献率稳定在30%左右，在维护多边主义、完善全球治理等方面发挥了关键作用。中国持续深化改革、扩大开放，将为人类共同应对全球性挑战贡献宝贵力量。

中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

长期关注中国的《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，中国坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为包括菲律宾在内的东南亚国家带来更多发展机遇。泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷期待中国推动共建“一带一路”取得更多成果，继续造福共建国家民众。

谭哲理说，中国连续13年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，持续助力非洲基础设施建设、支持非洲能力建设。中共二十大报告强调推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，非洲人民期待非中合作继续结出硕果，“愿不断深化与中国的合作，共创繁荣美好的世界。”

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任、杜克大学中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙表示，中国在应对气候变化、全球公共卫生、教育、科研等领域积极开展国际合作，促进合作共赢。中国加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，为解决全球最紧迫问题作出突出贡献。

“中国提出全球发展倡议，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，有利于解决全球发展不平衡问题。”库恩表示。

沙拉夫表示，中国以实际行动推动构建人类命运共同体，为全球发展持续作出贡献。从推进共建“一带一路”到开展国际抗疫合作，再到提出全球发展倡议、全球安全倡议等，中国为埃及等非洲国家发展带来巨大机遇。“我们期待与中国开展更多、更深入合作，实现更大发展。”

（本报北京、里约热内卢、华盛顿、迪拜、开罗、曼谷、莫斯科、约翰内斯堡、首尔、伦敦、巴黎、墨西哥城、罗马10月18日电 记者王骁波、龚鸣、陈一鸣、李志伟、管克江、任皓宇、黄培昭、沈小晓、章念生、孙广勇、赵益普、隋鑫、邹松、张悦、邢雪、刘玲玲、彭敏、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 03 版）

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