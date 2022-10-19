新华社北京10月18日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，外国政党政要和各界人士致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

喀麦隆人民民主联盟主席、总统比亚表示，值此中共二十大召开之际，谨代表喀人民民主联盟全体党员，向中国共产党、中国领导人和伟大的中国人民致以热烈祝贺，相信大会必将为中华民族伟大复兴注入新的动力。

尼泊尔总统班达里表示，长期以来，在习近平总书记的坚强领导下，中国经济社会发展取得了巨大成就，发展中国家从中汲取了成功经验。尼中两国政府、政党间的高层往来有助于推动两国关系提速发展。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，相信中共二十大将在以往成就的基础上，制定新的目标任务，指引中国迈上建设伟大繁荣的现代化国家新征程，实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴。

基里巴斯总统马茂表示，赞赏中国政府坚定不移地致力于和平与发展，追求人与自然和谐共生，促进互利共赢合作。基政府和人民祝愿大会取得圆满成功，期待中国特色社会主义取得更大发展。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席、政府总理夏巴兹表示，中共二十大召开正值世界格局发生深刻变化的关键时刻。坚信在此次大会期间，中国领导人将以高瞻远瞩的智慧，为中华民族的进步和繁荣制定路线图。

巴巴多斯工党领袖、政府总理莫特利表示，谨就中国过去十年取得的辉煌成就向习近平总书记和中国人民致以热烈祝贺和良好祝愿。中共二十大标志着中国的发展将迈上新的征程，并将在国际事务中发挥更大的作用。

波黑独立社会民主人士联盟主席、波黑主席团塞尔维亚族成员多迪克表示，习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议等政治主张将为建设普遍安全、共同繁荣的世界作出贡献。

南苏丹苏丹人民解放运动副主席、副总统瓦尼表示，感谢中国共产党一直以来为南苏丹党、政府和人民提供的支持，愿持续加强同中共在各领域的特殊友好合作关系。

塞尔维亚前进党副主席、国民议会议长奥尔利奇表示，伟大光荣的中国共产党着眼于第二个百年奋斗目标，作出重大开创性决策，将为国家未来发展指明方向。相信中共二十大将因此载入史册，引领中国坚定迈向更加光明的未来。

马尔代夫进步大会联盟领袖、前总统亚明表示，中国共产党秉持全心全意为人民服务的宗旨，为中国人民带来了繁荣和幸福。

日本社会民主党党首福岛瑞穗表示，祝愿中国共产党取得更大发展，为在世界上消除贫困、维护世界和平、保护地球家园作出更大贡献。

韩国共同民主党党首李在明表示，衷心祝贺中共二十大召开，期待本次大会为东北亚和平繁荣乃至世界和平作出更大贡献。希望韩中友好合作历久弥坚。

蒙古民族民主党主席朝格特格日勒表示，中国共产党立足新时代，领导国家沿着中国特色社会主义道路不懈奋进，实现国家富强，得到全世界钦佩和赞誉。

土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫表示，在中国共产党领导下，友好的中国将继续沿着中国特色社会主义道路不断前进。

俄罗斯联邦共产党主席久加诺夫表示，100多年来，中国共产党走过了奋斗与胜利的辉煌历程，带领中国经济跻身世界前列。

欧洲左翼党主席比尔鲍姆表示，中共二十大的召开具有重大意义。欧洲左翼党期待与中国共产党进一步加强党际关系。

叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒表示，中共二十大的召开正值中国人民的伟大事业进入新阶段。在中国共产党的领导下，中国人民在政治、经济、文化等领域取得长足进步。

阿尔及利亚民族解放阵线党总书记布阿吉表示，中共二十大是中共发展史上重要的里程碑。阿民族解放阵线党愿增进同中共的沟通协商与经验交流。

南非共产党总书记马派拉表示，中国共产党以人民为中心的发展理念以及治国理政成就和经验为世界各国制定自己的发展政策提供了重要借鉴。

赤道几内亚民主党总书记奥萨表示，中国共产党通过此次大会，将不断走向新的胜利。赤几民主党愿继续深化两党和两国人民之间的友好关系。

德国社民党前主席、前政府副总理兼外长加布里尔表示，相信中共二十大能够为人类应对全球性问题带来新的解决方案，期待德中两国通过国际合作，提高各国共同解决人类危机的意愿和能力。

意大利前政府总理、欧洲意大利人基金会主席达莱马表示，中共二十大将引领中国继续致力于维护世界和平，推动构建更加公正的国际秩序，团结人类进步力量共同应对贫富差距、气候变化等重大问题。

柬埔寨人民党中央委员会表示，柬人民党全力支持习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念，愿不断巩固双方“铁杆情谊”，携手构建柬中命运共同体。

上海合作组织秘书长张明表示，上合组织国家普遍赞赏并高度评价中国共产党领导国家取得的伟大发展成就，相信中共二十大的胜利召开将为全面深化中国同上合组织国家合作，构建更加紧密的上合组织命运共同体创造新条件、开辟新机遇。

此外，发来贺电贺函的还有纳米比亚人组党前主席、开国总统努乔马，埃塞俄比亚前总统穆拉图，斯洛文尼亚前总统图尔克，坦桑尼亚革命党中央委员会委员、前政府总理平达，埃及前政府总理沙拉夫，也门改革集团领导人、副议长巴西拉，巴基斯坦参议院副主席曼迪瓦拉，摩洛哥进步与社会主义党总书记本阿卜杜拉，南非非国大总司库马沙蒂勒，印尼专业集团党经济事务主席、国会对华友好小组主席普特丽，巴勒斯坦民主阵线政治局委员、外事书记法特希，巴西进步党全国执委、巴中议员阵线主席皮纳托，比利时劳动党国际部长德贝尔德，英国保守党议会中国小组秘书长布雷德肖，墨西哥欧亚研究会主席齐利，塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席约万诺维奇等。

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 03 版）

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