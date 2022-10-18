从中亚到北非，中国同中东各国的情谊顺沿丝绸古道，续写繁荣。十年间，有这样一群中东人，他们或行商踏遍中国、或积极投身于中文教育、或与中国艺术结下不解之缘。中央广播电视总台中东总站推出系列报道《我的中国故事》，听中东人讲述他们别样的中国情。

伊赫桑·贝谢尔是土耳其-中国商业发展和支持协会的会长。今年9月下旬，记者拜访伊赫桑·贝谢尔时，他正在和工作人员紧锣密鼓地为参加今年中国国际进口博览会做准备。今年他的协会首次负责组织土耳其企业参展。贝谢尔踌躇满志。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：这些是我们团队在进博会开始前需要做的事情，我们帮助参展商和展会组织方进行沟通。这些是展会规定、需要开的会议、应该录入的信息等等。

目前土耳其有7家企业报名参加今年11月在上海举行的进博会。贝谢尔的目标就是确保每个土耳其参展商都能签下出口订单。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：我们相信，参展的企业都能够和中国的企业进行直接接触，并且达成出口订单。

对于进博会的期待源于对中国的了解。贝谢尔是一名从事大理石和樱桃出口贸易的土耳其商人。十多年来，贝谢尔的足迹踏遍中国十多个城市，中国的高速发展和广阔的市场前景深深触动了他，坚定了他与中国合作的决心。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：当我第一次见到中国，我看到中国有非常好的基础设施，城市规划很好、很干净。虽然人口多，但是井然有序。（在中国）已经可以用微信支付，基础设施，桥梁，高铁，所有这些都融入人们的日常生活中。中国持续的发展及其强大的物流一直给我留下深刻印象。

为了拉近两国人民的距离，贝谢尔热衷于将中国的文化传播到土耳其，他曾经邀请江苏女子民族乐团、浙江婺剧团到他的家乡阿菲永演出。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：（2012年）我在阿菲永接待整个团（江苏女子民族乐团），当时阿菲永科贾泰佩大学的演出大厅里的观众超过1000人，整个大厅都坐满了，甚至有些人站着听演奏，那是一次非常愉快的演出。

2018年贝谢尔创立了土中商业发展和支持协会，旨在加强中土之间的民间经贸合作。土中商业发展和支持协会参与主办“中土建交50周年经贸文化发展论坛”等重要活动。今年1月，更是创办了首个土耳其语汉语对照双语月刊——《土耳其&中国（TüRKIYE&CHINA）》，分享两个国家在贸易、文化、教育和展览方面的最新动态。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：其实这本杂志不仅属于我们，这本杂志属于两个国家，它是为所有在土耳其生活的中国人和在土耳其的公司服务的，在中国生活的朋友也为我们的杂志写文章。

为了让自己的事业能够继续发展下去，贝谢尔将自己22岁的大儿子阿里·贝拉特·贝谢尔送到了中国留学。目前贝拉特正在中国学习汉语，他已经有了一个中文名字“李贝”。

阿里·贝拉特·贝谢尔：我叫李贝，我是留学生，我是土耳其人。因为我的父亲，12年来我有机会观察中国。中国是一颗新星，事实上中国一直在不断地发展，这也是我来中国的原因之一。

土耳其-中国商业发展和支持协会的会长 伊赫桑·贝谢尔：为什么我希望他去中国学习，因为我希望我的事业延续下去。在我之后，我们家有一个人应该继续为两国关系的发展做出贡献。我偶尔会访问中国，但我的儿子贝拉特会在中国生活。

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