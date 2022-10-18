他们是最早看到中国共产党二十大报告的外国人。

他们全力以赴，参与报告对外翻译润稿工作，为的是要将这份推进中华民族复兴、将深刻影响世界的历史性文件，以高质量的译文呈现给世界。

涵盖英文、法文、俄文、西文、阿文、德文、日文、老挝文8种语言的9名外籍语言专家应邀参与中国共产党二十大报告对外翻译工作。

英文专家肖恩认为，报告既有现代化恢宏愿景，又对中国新征程作出务实部署，“很有前瞻性”。德文专家孟维娜被这份“富有生命力”的报告深深吸引。老挝文专家彭岱·嘉伦苏从报告中看到了“一种前所未有的、带给发展中国家希望的现代化方案”。

“中国式现代化格外引人关注”

一位参与外籍专家润稿组织工作的负责人说：“党的十九大报告对外翻译工作是中国改革开放以来首次邀请外籍专家参与译文润色，取得很好效果。因此，本次大会再次邀请外籍专家参与此项工作。”

二十大召开前，负责外文版翻译的外籍专家拿到报告文稿，立即投入这项“具有挑战性”而又“充满自豪感”的工作。

多位专家在接受新华社记者采访时表示，“中国式现代化”这一表述在习近平总书记代表十九届中央委员会所作的二十大报告中格外引人关注，在翻译上值得反复推敲。

33岁的英文专家肖恩对中国式现代化的5个特征如数家珍。“这与世界上既有的现代化模式显著不同，意义重大。”肖恩说，实现中国式现代化，将是人类发展的一大步，也带来一个深刻启示：各国都应努力寻找适合自己国情、获得人民支持的现代化之路。

来自苏丹的阿文专家叶海亚对此深有同感。他说：“中国式现代化不同于建立在掠夺、战争、流血基础上的西方现代化，是基于独立自主、和平道路、国际合作的现代化，为全人类提供了新选择。”

“人民、环境、和平。”来自法国的福佩吉一连列举出她最关注的三个关键词。

中国式现代化不仅仅属于少数人，而是“全体中国人民的现代化”；中国的双碳目标非常有雄心，相信中国一定能够做到；中国选择的发展道路不是帝国主义、殖民主义、霸权主义道路，而是一条和平发展之路……这位“一直想要了解世界最大社会主义国家什么样”的法文专家娓娓道来。

外籍语言专家与中国同事们反复探讨，对“中国式现代化”的最终译法感到满意，同时也对其内涵理解更加深刻，“中国创造了一种人类文明新形态”。

新时代十年“具有里程碑意义”

中国共产党二十大报告全面总结新时代十年取得的伟大成就。对于外籍专家们来说，报告中的内容都能在他们的切身感受中得到印证。

在华工作生活18年的西文专家安永对中国减贫成就感到震撼。中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，不到十年时间就让近1亿农村贫困人口实现脱贫，“这为全球减贫事业作出了重大贡献”。

中国经济实力实现历史性跃升，经济总量稳居世界第二位，人民生活全方位改善。“看看现在遍布中国各地的公园，老人孩子在悠闲地游玩，这是全世界人民乐见的场景。”安永说，“中国牢牢把握住历史机遇，激发全体人民共同努力，通过快速发展创造了幸福快乐的生活。”

俄文专家安吉观察到，中国人正在享受越来越多蓝天、碧水、净土，身边的新能源车也越来越多。英文专家肖恩惊叹于中国建成的世界最大高速铁路网。日文专家田口奈穗在报告中读到社会保障、健康中国、应对人口老龄化等内容时被深深触动，“这些方面的发展经验，也是我们非常需要的”。

德国人孟维娜已在华生活11年。除了移动支付、共享单车、互联网平台等带来惊喜与便利，她更明显感受到，“中国越来越展现出大国的自信，包括文化自信”。

紧张的翻译工作之余，老挝文专家彭岱·嘉伦苏在电视上看到了中国最近一次“太空授课”，航天员与孩子们互动的场面令他难忘。

他说，与一些西方国家相比，中国航天事业起步虽晚，但如今已处于世界前列，并且致力于不断扩大国际科技交流合作。

“十年来的巨大变化具有里程碑意义，这得益于中共坚强有力的领导，得益于中国人民的不懈奋斗。”嘉伦苏说。

“读懂一个真实的中国共产党”

参与党代会报告的对外翻译，单懂中文远远不够。外籍专家表示，要读懂中国，首先要读懂中国共产党，这需要对中国共产党的历史及其执政逻辑有深入理解。

中国共产党把为民造福作为最重要的政绩。二十大报告中，“人心是最大的政治”“人民至上”“江山就是人民，人民就是江山”等颇具中国特色的政治术语，让专家们印象深刻。

“这些理念和语汇表明，中共把人民置于最高地位。”英文专家肖恩说。

阿文专家叶海亚仍然记得，五年前他参与翻译的中共十九大报告提出“决胜全面建成小康社会”。

中国共产党说到做到，如今“全面小康”承诺已如期实现。叶海亚说，中共正在带领14亿多中国人民为全面建设社会主义现代化国家团结奋斗，相信一定也会履行好对人民的庄严承诺。

走过百年奋斗历程的中国共产党，如今已是拥有9600多万名党员、具有强大政治凝聚力和发展自信心的马克思主义政党。

中国共产党成功的密码是什么？外籍专家在翻译过程中不断寻找答案。

“报告里有4个汉字简洁有力，深深地留在我脑海中——守正创新。”德文专家孟维娜向记者阐述她的理解，“一方面守住根本价值和文化传统，另一方面又敢于创新、保持开放和进取”。

多次参与重要文件翻译润稿工作的俄文专家安吉说，中共坚持实事求是，永远追求真理。每次参与翻译，都发现新内容层出不穷，必须不断“充电”才能翻译好。

在获得马克思主义中国化研究专业博士学位的法文专家福佩吉看来，“中共是一个研究能力、行动能力、与时俱进能力和创新能力都很强的政党”。

“团结奋斗”“自信自强”“思想先进”“着眼长远”“政策连贯”……外籍专家们描述着他们眼里的中国共产党形象。

对于老挝文专家嘉伦苏来说，报告中“打铁必须自身硬”“打虎”“拍蝇”“猎狐”等虽是特有表述，但形象生动、一读就懂，体现了中共全面从严治党、勇于自我革命的坚强决心。

中国担当 造福世界

全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从2020年到2035年基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

德文专家孟维娜注意到，“创新”是报告的高频词，这对同样重视创新的德国而言是发展合作的机遇。此外，“一带一路”建设是国际社会的共同财富。

阿文专家叶海亚对中国与阿拉伯国家经贸、基础设施建设等领域合作满怀期待。

英文专家肖恩说，报告显示出中国需要和平、希望和平，愿为世界和平作出更大贡献。

世界正经历百年未有之大变局。中国共产党在宏阔的时空维度中思考民族复兴和人类进步的深刻命题。

世界又一次站在历史的十字路口。中国坚定站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。“推动构建人类命运共同体”“推动构建新型国际关系”“推动建设开放型世界经济”“坚持真正的多边主义”“中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实”……中国共产党二十大报告传递着中国智慧、中国方案和中国担当。

“全球一家，荣辱与共。”法文专家福佩吉说，中共体现出世界大党胸怀天下的眼光与魄力。

报告指出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国共产党将团结带领中国人民“谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章”。

65岁的阿文专家叶海亚还记得，20多年前他刚来中国时，北京还只有两条地铁线。如今，北京地铁已四通八达，并已成为全球唯一的“双奥之城”。几十年来的发展、飞跃，让他对中华民族伟大复兴充满信心。

“中共二十大后，中国将会迎来现代化事业新发展。”叶海亚说，“我希望和中国人民一起见证这一伟大历史进程。”

（新华社北京10月17日电 记者李志晖、桂涛、郭丽琨，参与采写：章博宁、方栋、杨慧）

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 06 版）

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