本报特约记者 辛 斌

据香港《南华早报》15日报道，当地时间14日，美国战略与国际问题研究中心联合斯坦福大学推出的“中国大数据”项目发布最新报告称，美国“没有因与中国的贸易而遭受净就业损失”，对华贸易实际上促进美国就业。

报告称，在制造业就业方面，美国就业人数从1998年约2000万，降到2010年1494万。此后9年，制造业就业一直在缓慢回升。总体而言，2010年至2019年期间，尽管从中国的进口增长23%，但美国的制造业工作岗位也增加10%。这表明，对华进口对美国就业的影响在2010年前后减少了。

报告引述美国乔治梅森大学王直研究团队的分析说，2000-2007年，每个被分析的美国地区的平均效果是净就业增加1.27%。由于与中国的贸易接触，平均每个地区的工人工资都增加75%。他们还发现，受过大学教育的工人是贸易的赢家，平均工资每年增长7.2%，而没有受过大学教育的工人工资每年平均下降4.3%。该团队的结论是，“贸易的赢家远远超过输家”。

美国德雷塞尔大学安德烈·库尔曼团队的研究也与此类似。他们发现，在人力资本水平较低的地区（以拥有大学学历人口占比衡量），如美国中西部和南部，就业岗位流失被人力资本较高地区（如西海岸和东北部）服务业岗位的增加所弥补。因此，他们不同意关于对华贸易导致美国就业岗位净流失的观点。该团队表示，没有发现2008到2015年间，对华进口对美国制造业和服务业有任何太大影响。

报告还称，并非所有制造业就业岗位都是由于进口竞争失去的。几乎所有样本国家，包括中国，都出现制造业就业份额下降的情况。部分原因是有些工作岗位绝对流失，但越来越多的原因是服务业工作岗位快速增长。

还有一个结果似乎是所有学者都认同的：受教育程度更高、经济更多样化的美国地区，受对华进口激增影响程度要小得多。这一发现与全球化对其他国家影响的数据一致，在这些国家，更好的教育和再培训机会提高工人从国际贸易中受益的可能性。因此，应通过国内项目来解决失业工人困境。加强保护主义减少进口，不是解决劳动力失业问题的最佳工具。

(责编：刘叶婷、崔越)