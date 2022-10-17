巴勒斯坦人民斗争阵线总书记艾哈迈德·马吉达拉尼17日在《中国日报》撰文称，中国所取得成就举世瞩目，中国有能力影响国际格局，建立更加公平的多极化世界秩序。

坚持以人民为中心 促进全球团结

文章认为，随着中国不断向世界展示其创造性性的发展模式，中国外交独特而可贵的价值也愈发凸显。中国一直在通过外交努力向世界展示中国共产党在执政过程中的真实形象。

构建中国特色大国外交是中国外交的重要特点，中国外交的力量之源是坚持“以人为本”，这有助于中国与其他国家深化友好合作，促进全球团结。

另一个值得强调的是中国外交的全球视野。中国共产党始终致力于促进发展、维护和谐、改善人民生活和实现中华民族伟大复兴的中国梦。作为执政党，中国共产党始终奉行独立自主的外交政策，坚持维护全球和平，促进全球发展。

与此同时，中国坚决维护主权和领土完整等国家核心利益，坚决反对一切霸凌行径。这是中国外交的另一个显著特征。

维护多边主义传播中国声音

文章指出，中国始终坚持将向世界展示真实、立体、全面的中国，努力让国际社会更好地了解中国的政治制度、发展道路和全球视野。

近年来，美国等一些国家肆意传播西方价值观，加剧意识形态分歧，让世界见证了多次大国之间的争端。

在一些国家高歌多边主义，但暗地里却公然搞排他集团的时候，中国始终坚定维护多边主义，重申各国都要践行真正的多边主义，强调联合国框架下的国际体系才是唯一的国际体系。

有些国家打着多边主义的旗号，却热衷于实施具有“帮规家法”性质的秩序与规则，以此来实现其“别有用心”的目的。在地区和全球会议上，中国一再谴责这样的企图和行为，并强调处理国家关系应严格遵循以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

美国及其盟友在本国国内存在严重人权问题的情况下，却利用人权作为干涉他国内政的工具，对包括中国在内的发展中国家进行不实指控。

对此，为以正视听，中国大力宣传人权事业的发展成就，驳斥不实指控，揭露了所谓“人权维护者”的真面目。

全过程人民民主符合中国国情

2021年12月，美国总统拜登主持的所谓“民主峰会”在没有达成任何共识的情况下落幕，再次印证了民主是人类的共同价值，任何国家都没有权利对其他国家说三道四。一个国家实行的民主形式是否有效管用，应该由其人民来决定。

文章中称，中国实行的全过程人民民主是符合中国特色社会主义基本国情的，有利于增强中国的国际地位，实现中华民族的伟大复兴。

如今的中国，在富强的道路上坚定前行。中国共产党和中国人民取得的成就举世瞩目，中华民族的伟大复兴将是历史的必然。

在未来，中国也将更加坚定地为构建人类命运共同体作出更多努力。

(责编：刘叶婷、崔越)