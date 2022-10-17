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雅万高铁全线箱梁架设任务完成 铺轨通道全面打通

2022年10月17日09:44 | 来源：新华网
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这是10月16日在印度尼西亚西爪哇省普哇加达县拍摄的雅万高铁全线最后一榀梁架设施工现场（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

　　新华社雅加达10月16日电（记者余谦梁　汪奥娜）16日，随着最后一榀重达900吨的简支梁稳稳落在雅万高铁24号桥8号至9号桥墩上，印度尼西亚雅万高铁全线箱梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。

　　雅万高铁全长142公里，共设1号、2号、4号3座梁场，分段负责全部2558榀箱梁架设任务。1号梁场和4号梁场分别于6月和9月完成所承担的箱梁架设任务。2号梁场共承担雅万高铁4号桥至24号桥474榀箱梁架设任务。施工单位克服线下路基和桥梁工作面移交滞后、超大坡度架梁等困难，按期完成架设任务，为全线箱梁架设画上圆满句号。

这是10月16日在印度尼西亚西爪哇省普哇加达县拍摄的雅万高铁全线最后一榀梁架设施工现场（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

　　目前，雅万高铁全线2558榀箱梁全部架设完成，13座隧道全部贯通，路基、车站土建工程完成量均在92%以上，全线转入无砟轨道板铺设工序。为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车已于9月1日运抵印尼。

　　雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。

10月16日，在印度尼西亚西爪哇省普哇加达县，工人在雅万高铁全线最后一榀梁架设施工现场作业。新华社记者 徐钦 摄

　　

(责编：贾文婷、崔越)

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