新华社北京10月16日电题：用新的伟大奋斗创造新的伟业——国际社会高度评价习近平向中国共产党第二十次全国代表大会所作报告

新华社记者

中国共产党第二十次全国代表大会16日上午在北京开幕，习近平总书记代表中共第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。

中共二十大报告引起国际社会高度关注。众多海外人士指出，中共二十大报告全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验，从战略全局上对党和国家事业作出规划和部署，相信中共必将用新的伟大奋斗创造新的伟业，团结带领中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写新篇章，为同世界人民携手开创人类更加美好的未来注入新动力。

新时代伟大变革意义重大

习近平总书记在报告中指出，十年来，我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

“这份报告蕴含中共重要经验结晶，为推动中国向第二个百年奋斗目标进军提供了思想指引。”一直密切关注中共二十大的老挝人民革命党中央机关报《人民报》总编辑万赛说。万赛对中共坚持以人民为中心的发展思想感受很深：中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出重大贡献。

通过网络直播聆听二十大报告后，巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示对中国的认知更深一层。拉迈说，过去十年，中国取得一系列里程碑式成就。中国特色社会主义道路取得的巨大成就，正为世人呈现具有吸引力的发展道路。

“在中国共产党领导下，中国向世界展示了如何以政治意愿和高效率的行动实现消除绝对贫困等目标。”曾数次到中国贫困地区调研的巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，实现经济社会发展、消除贫困和社会不平等，是建设一个更健康世界的必由之路。中共领导的脱贫攻坚事业将永远被人类社会铭记，“成为人类历史上良政善治的典范”。

古巴政治杂志《主题》主编拉斐尔·埃尔南德斯对报告中的一系列经济增长数字印象深刻。“每次重返中国，我都明显感受到中国经济社会的快速进步，”他说，中共十八大以来取得的历史性成就生动表明，中共是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的政党。正是有了中共的坚强领导，才有了中国今天所取得的伟大成就。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基指出，中共二十大意义重大。过去十年，中国在加快建设现代化经济体系、加强科技创新、完善国家治理体系、消除绝对贫困、聚焦绿色发展等方面取得巨大成就。中国特色社会主义制度优势进一步凸显，中国的发展道路赢得国际社会赞赏。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表达了相同看法：中国的发展对于全球发展非常重要。中国的成功经验，可以为很多国家提供借鉴和启发。

中国式现代化是对人类进步事业的巨大贡献

习近平总书记在二十大报告中强调，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

“报告明确了到二〇三五年中国发展的总体目标，并强调未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。能在拥有十几亿人口的国家实现现代化，这无疑是对人类进步事业的巨大贡献。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中方此举向非洲国家在内的发展中国家作出表率，即各国应探索一条符合自身实际的现代化发展道路。

阿德希尔指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，并在追求自身进步的同时致力于促进世界和平与发展。

塞尔维亚前资深外交官日瓦丁·约万诺维奇分析说，中共二十大报告阐述的关于中国未来发展的新理念、新规划和新部署，对提高人民生活水平、促进全球发展意义重大。中国必将实现其发展目标。

“中国式现代化道路描绘了人类社会摆脱贫困、饥饿、战争、冲突、歧视和霸权的美好愿景！”在柬埔寨贝尔泰国际大学任教的资深教授约瑟夫·马修斯看来，中国式现代化不仅对本国实现高质量发展、全体人民共同富裕、人与自然和谐共生等方面提出高追求，而且将对全球发展产生重要积极影响。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克对中国式现代化颇为期待。他通过与中方对接农业、能源、电商等领域商贸合作深刻感受到，共建“一带一路”倡议不断推进，哈萨克斯坦等沿线国家切实获益。

“中国在国内集中力量办大事的同时，也在向世界释放发展的正面外溢效应，体现了中国智慧和力量，”拜赛克说，中国式现代化将带动中国取得新的经济社会发展成就，为哈萨克斯坦等发展中国家带来更多新的合作发展机遇。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，中共强调中国式现代化，为中国未来可持续发展作出了清晰规划。赫尔米坚信，中国坚持中国特色社会主义，将续写发展成功故事，中国在现代化的道路上前景广阔。

携手世界共创人类更加美好未来

习近平总书记在二十大报告中指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实。中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

“从报告中，我感受到中国阔步前行、和平发展和对外开放的决心和信心。”乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫说，中国共产党以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为广大发展中国家提供巨大发展机遇，为全球经济发展注入动力。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议契合国际社会盼公道、求和平、促发展的共同心声，必将进一步凝聚国际共识、汇聚合作力量，为完善全球治理注入强大正能量。

印度尼西亚国立帕查查兰大学国际关系专家特库·礼萨夏说，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，加强同发展中国家团结合作，这将有助于促进包括印尼在内的新兴经济体共同发展。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪注意到，习近平总书记在报告中强调中国致力于推动构建人类命运共同体。他说，没有一个国家可以独自解决当今世界面临的诸多问题和挑战，各国应该团结合作、互利共赢、共同发展，在这一过程中，推动构建人类命运共同体理念发挥着重要作用。

卢旺达资深媒体人杰拉尔德·姆班达指出，中国通过共建“一带一路”倡议、中非合作论坛等为世界提供巨大发展机遇。在中非合作论坛框架下，非中合作不断深入发展，非洲国家期待继续深化非中关系，造福非中人民。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃注意到，报告中再次提到全球发展倡议和全球安全倡议，国际社会期待这些中国方案在世界范围内发挥更多积极作用。瓦法埃说，中国是世界最大的发展中国家，中国的发展道路对伊朗等广大发展中国家具有重要借鉴意义。包括德黑兰大学亚洲研究中心在内的很多伊朗学术机构正密切关注中共二十大，希望借此进一步深入研究中共治国理政的成功经验。

“中共二十大意义重大，将对中国未来发展和世界和平稳定产生深远影响。”巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯说，中国坚持独立自主的和平外交政策，坚定捍卫多边主义，积极参与全球治理，引领全球治理体系改革，为塑造更加公正合理的国际秩序发挥积极作用。

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