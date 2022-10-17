本报记者 严 瑜 邱海峰 宋 爽

图①：2021年8月20日，中国政府援助的第三批新冠疫苗运抵菲律宾首都马尼拉。

乌马利摄（新华社发）

图②：2019年12月17日，首列内罗毕—马拉巴标轨铁路（内马铁路）货运列车驶入肯尼亚奈瓦沙内陆集装箱港。内马铁路项目是蒙内铁路向肯尼亚西北部的延伸。

新华社记者 王 腾摄

图③：2019年1月16日航拍的希腊比雷埃夫斯港。

新华社记者 吴 鲁摄

党的二十大报告指出，10年来，中国全面推进中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体，坚定维护国际公平正义，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径。积极参与全球治理体系改革和建设，国际影响力、感召力、塑造力显著提升。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央领导我国对外工作攻坚克难、砥砺前行，取得了全方位、开创性历史成就，走出了一条中国特色大国外交新路。

思想引领 中国智慧

党的十八大以来，习近平总书记牢牢把握中国和世界发展大势，积极推进重大外交理论和实践创新，提出一系列新理念新主张新倡议，形成了习近平外交思想，为新时代中国对外工作提供根本遵循和行动指南。

“习近平总书记在党的二十大报告中对当前世界局势与国际环境作出具有战略高度的重要判断，指出中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，坚持对外开放的基本国策，展现出一个负责任大国的自信、责任与担当。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明表示，在习近平外交思想指引下，中国外交以服务民族复兴、促进人类进步为主线，立足中国发展新方位，把握中国同世界关系新变化，坚持立己达人、胸怀天下，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造了良好外部环境。

“面对世界百年未有之大变局，习近平外交思想指引中国特色大国外交实践阔步前行。中国外交在世界大变局中开创新局、在世界乱局中化危为机，中国国际影响力、感召力、塑造力显著提升。”北京师范大学金砖国家合作研究中心主任王磊表示，党的十八大以来，中国日益走近世界舞台中央，为充满不确定性和复杂因素的世界贡献了稳定性和建设性力量。新时代中国特色大国外交更加自信从容、更加主动进取。

鲜明的中国特色、中国风格、中国气度，吸引着世界目光。叙利亚学者马希尔·伊赫桑认为，中国始终致力于促进世界和平与发展，坚定维护多边主义，推动构建人类命运共同体，中国的外交实践对于维护国际秩序和世界稳定发挥着重要作用，在当前动荡不安的国际形势下具有深远影响。

实干为要 中国担当

党的十八大以来，中国以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，贡献中国智慧，提供中国方案，展现中国担当，书写了许多与各国命运与共、共谋发展的生动故事。

第二大联合国会费国、第二大维和摊款国；中国同149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗……世界从中国身上看到了“大国的样子”。

《巴基斯坦观察家报》报道，中国不断扩大高水平对外开放，与世界共享发展红利，为世界经济强劲、可持续、平衡且包容的增长作出巨大贡献。

“2019年6月，首届中非经贸博览会在湖南长沙举行，并长期落户湖南，至今已成功举办两届，累计签约项目216个，金额达430.2亿美元。”党的二十大代表，湖南省商务厅党组书记、厅长沈裕谋介绍，“中非经贸博览会在助力非洲国家扩大对华出口、促进中非经贸往来以及合作共赢等方面发挥积极作用，充分显示了新时代中国进一步扩大对外开放、欢迎非洲国家分享中国发展红利、加强中非友好合作的信心和决心。”

党的二十大代表，红豆集团党委书记、董事局主席周海江向记者介绍：“近年来，红豆集团积极响应共建‘一带一路’倡议，联合中柬两国企业在柬埔寨开发建设西哈努克港经济特区。目前，西港经济特区已吸引来自中国、日本、美国、意大利等国家和地区的170家企业入驻，为柬埔寨创造就业岗位近3万个。”

“中国作为联合国安理会常任理事国之一，一直坚定维护以联合国为核心的国际体系，并且积极参加联合国维和行动；在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国发挥了重要作用；中国发起成立亚洲基础设施投资银行，为全球经济治理作出重大积极贡献。”英国东亚委员会秘书长麦启安说。

勇开新局 中国贡献

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。党的二十大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

联合国秘书长古特雷斯说，中国已成为“促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量”。哈萨克斯坦学者古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃感慨，人们看到了一个“进步的中国、开放的世界和发展的未来”。

“构建人类命运共同体重要理念，正确并深刻地回答了‘建设一个什么样的世界、怎样建设世界’等关乎人类前途和命运的重大问题，成为中国引领时代潮流和人类文明进步方向的鲜明旗帜。”对外经济贸易大学国际关系学院教授陈须隆表示，在习近平外交思想指引下，未来，中国外交必将更加自信而坚定地推动构建人类命运共同体，坚定维护国际公平正义，倡导践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点，为国际社会提供更多优质公共产品，为促进世界和平发展、引领人类进步潮流、创造人类文明新形态作出更大贡献。

“党的二十大报告强调，中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实。相信在未来5年乃至更长时间，中国倡议将对世界发展起到重要引领作用。”复旦大学国际关系与公共事务学院院长苏长和表示，中国式现代化道路行稳致远，为世界之变提供确定性；中国坚持走和平发展道路，为时代之变提供发展动力；中国坚持推动构建人类命运共同体，为历史之变提供方向。

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼·马马尼认为，无论是构建人类命运共同体理念，还是共建“一带一路”倡议等，都对国际社会具有重要意义，开启了“一个新时代，一种治理新理念，一条帮助世界的新途径”。

广大与会代表信心满满，热切希望更加深入地参与中国与世界的互动。

“2018年，全国首个农业开放发展综合试验区落户山东潍坊。4年多来，我们先后推动20多家农业企业‘走出去’，启动建设加纳智慧农业产业园、巴基斯坦现代农业产业园、尼日利亚阿布贾产业园等，同时举办中国—中东欧国家特色农产品云上博览会等活动，促进国际农业经贸合作。”党的二十大代表、山东省潍坊市人民政府副市长滕双兴表示，潍坊国家农综区将在党的二十大精神指引下，主动融入共建“一带一路”倡议等国家重大战略，继续深化同其他国家和地区的农业交流合作，为全球农业发展、粮食安全作出积极贡献。

(责编：贾文婷、崔越)