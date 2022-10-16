金秋十月，全球目光聚焦即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会。大会将全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验，全面把握新时代新征程中国事业发展新要求、人民群众新期待，制定行动纲领和大政方针。

国际社会高度关注中共二十大将为中国未来发展制定出的路线图，以及中国新发展为世界和平与发展和人类文明进步提供的新启迪、新动力。

新时代10年伟大成就树立典范

中共十八大以来，中国经济和社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，成功推进和拓展了中国式现代化。10年来，中国共产党领导人民创造的伟大成就，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力。国际社会称赞新时代10年中国发展的伟大成就，关注中共二十大对中国新时代重大成就和宝贵经验进行全面总结，书写新时代中国特色社会主义新篇章，并期待中国在国际事务中发挥更大作用。

“此次大会是在中国发展关键时期召开的。”西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，过去10年是中国发展进程中极不寻常、极不平凡的10年，中国经济社会发展取得巨大成就。中国共产党领导人民消除绝对贫困，在科技、环保等众多领域也取得令人瞩目的成就。与此同时，中国在全球事务中的地位也愈加重要。国际社会对中共二十大寄予了更大期待。

墨西哥经济和社会研究中心研究员埃赫卡特·拉萨罗强调，在习近平总书记的领导下，中国已经是对21世纪国际经济、政治和社会发展有重要影响力的国家之一，中共二十大作出的决策将影响全世界，当然也包括拉美地区。

“中共二十大将对长期积累的治国理政宝贵经验进行全面总结。”古巴辩论网总裁兰迪·阿隆索说，这些治国理政经验不仅将助力伟大中国开启发展新征程，谱写发展新篇章，还将继续推动全球发展。他指出，中国提出的构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议等将继续在国际合作和全球治理中发挥重要作用。

“坚持以人民为中心的发展思想；近1亿农村贫困人口全部脱贫；建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系……中国过去10年的发展理念和成就使其成为发展中国家的典范。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏说，中共二十大召开在即，东盟各国十分关注中国未来经济社会发展将如何为全球发展注入更多确定性。

中国对未来规划深刻影响世界

中共二十大要对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，重点部署未来5年的战略任务和重大举措。多国人士期待，中共二十大为中国未来发展规划蓝图，为中国人民和各国人民带来更多福祉。

长期观察中国的法国国际政治问题专家布鲁诺·吉格说：“我看到中国人忙碌又从容不迫。中国人的从容，来自他们对国家不断向前发展的自信。”

结合自己的实地调研经历，吉格指出，中国特色社会主义制度符合中国国情。谈到中共二十大对中国未来的规划，他最关注的是中国将如何进一步推动高质量发展。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯指出，当今世界正经历巨大动荡和混乱，中国通过共建“一带一路”倡议等为发展中国家带来希望，中共二十大规划的中国发展路线图将继续深刻影响世界。

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授、中国问题专家路易斯·保利诺认为，世界期待中共二十大，因为中国将坚定不移推动高质量发展，迈向现代化强国的道路更加清晰、步伐更加坚定。与此同时，中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议将继续推动联合国2030年可持续发展议程早日实现，共建“一带一路”倡议也将继续推动包括拉美国家在内的发展中国家的发展繁荣。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，中共二十大对中国未来的规划不仅将塑造中国的未来，也将推动世界各国共同发展。从共建“一带一路”倡议到构建人类命运共同体理念，中国为全球发展提供了清晰方案，对亚洲乃至世界都具有深远影响。

中国新发展为世界带来新机遇

当今世界，百年变局和世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。多国人士期待，在中共二十大制定的发展蓝图引领下，充满韧性和潜力的中国经济为推动全球经济复苏及建设开放型世界经济提供强大动能，以中国新发展为世界带来新机遇。

英国皇家东西方战略研究所主席易思的祖辈早年间在法国开办的工厂曾接收中国青年勤工俭学，这段家族历史激发了他对中国的浓厚兴趣。结合对中国巨大发展变化的长期观察，易思指出，多年来，中国发展在世界经济中发挥了稳定作用，正因如此，中共二十大不仅对中国，也将对国际社会产生深远影响。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫指出，世界关注中共二十大将制定怎样的行动纲领和大政方针，这不仅对中国发展非常重要，对粮食安全、能源安全等全球性问题也十分关键，因为中国是这些领域的最重要参与者之一。

日前在新加坡举办的“慧眼中国环球论坛”上，中共二十大成为热议话题。新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚说，中国将继续吸引外资，加强与区域国家的贸易。中国高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，并持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》，这是一个明确信号——中国要不断融入和推动区域经济发展。

党的十八大以来，中国经济总量占全球经济比重由11.4%上升到18%以上，对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右；截至今年9月与149个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件……哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克如数家珍般列举中国对世界经济增长的贡献。

拜赛克表示，中国领导人提出全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体。他相信，中共二十大后中国将继续为世界经济增长提供动能，不断向世界释放发展和稳定的积极外溢效应。

为人类文明进步贡献智慧和力量

人类社会正站在十字路口，面临前所未有的挑战。在这一关键当口，国际社会各界人士期待，中共二十大总结的治国理政理念和经验为世界提供更多借鉴，为世界和平与发展和人类文明进步贡献更多智慧和力量。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中共二十大将为中国谋划未来发展的行动纲领和大政方针，对世界发展和全球治理意义重大，“包括非洲国家在内的发展中国家对此充满期待”。

这位尼日利亚中国问题专家多次前往中国参加各种论坛和研讨会，得以近距离观察中国和研究非中关系。他说，近年来，中国在国际合作和全球治理等方面提出一系列倡议，体现了共享发展成果的开放心态和大国担当。如今，非中关系已成为国际关系的典范，在当前全球发展面临严峻挑战的时刻，非中加强合作对世界具有重要意义。

“近10年来，中国提出了一系列新理念新主张新倡议。中国作为联合国安理会常任理事国之一，一直坚定维护以联合国为核心的国际体系，并且积极参加联合国维和行动；在抗击新冠疫情的过程中，中国发挥了重要作用；中国发起成立亚洲基础设施投资银行，为全球经济治理作出重大积极贡献。”英国东亚委员会秘书长麦启安表示正密切关注中共二十大的召开，观察中国如何继续为完善全球治理作贡献。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼指出，中国提出的构建人类命运共同体理念推动各国团结协作，全球发展倡议回应了发展中国家谋求尽快摆脱疫情影响、重回发展正轨的诉求，有力推动多边主义发展。“期待中共二十大为全球发展和人类团结进步继续提供富有建设性、开创性的主张和理念，使更多国家从中共治国理政的成功经验中获得启示和借鉴。”

在巴西瓦加斯基金会中国问题专家埃万德罗·卡瓦略看来，全球发展倡议推动加快落实联合国2030年可持续发展议程，有助于形成全球发展合力。他期待中共二十大圆满成功。

（新华社北京10月15日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月16日 03 版）

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