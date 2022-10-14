新华社北京10月14日电 题：中国以实际行动为维护世界粮食安全贡献力量

新华社记者谢彬彬

16日是第42个世界粮食日。今年以来，受多种因素交织影响，全球多地粮食供应短缺、粮价上涨。在世界粮食安全面临挑战增多的背景下，中国一如既往地切实积极行动，为全球消除饥饿与贫困贡献重要力量，彰显负责任大国担当。

作为世界人口最多的国家，中国用不足全球9%的耕地解决了约占全球五分之一人口的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。近年来，中国不仅成功解决14亿多人的吃饭问题，更实现由“吃不饱”向“吃得好”的历史性转变。2021年，中国粮食生产实现“十八连丰”，年度粮食产量持续稳定在1.3万亿斤以上。目前，中国人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线。联合国粮农组织驻华代表文康农说，中国在实现粮食自给自足方面为世界树立了一个非凡榜样。

中国维护粮食安全之路为世界提供借鉴和启迪。中国政府把粮食安全作为“国之大者”“头等大事”，主张未雨绸缪、始终绷紧粮食安全这根弦，坚持“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”，牢牢把住粮食安全主动权。对于促进粮食生产，中国理念是“根本在耕地，命脉在水利，出路在科技，动力在政策”。近十年来，中国坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守18亿亩耕地红线，累计建成9亿亩高标准农田；不断提升农业科技对现代农业发展的支撑引领能力，农业科技进步贡献率由2012年的53.5%提高到2021年的超过61%。美国《世界谷物》杂志今年1月20日发表题为《中国在全球粮食安全方面发挥关键作用》的文章说，所有国家都誓言要把确保国内粮食安全作为首要任务，但是近年来没有哪个国家比中国更加致力于实现这一目标。

正如今年世界粮食日主题中的“不让任何人掉队”，中国在端牢自己饭碗的同时，以实际行动为维护世界粮食安全提供重要助力。中国多次克服困难、雪中送炭，为最需要的国家提供紧急人道主义粮食援助。今年以来，中国已向有需要的发展中国家提供3万多吨紧急人道主义粮援。中国授人以渔，切实帮助广大发展中国家提升粮食自身保障能力。中国同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项，带动项目区农作物平均增产30%-60%，超过150万户小农从中受益。联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜说，中国与发展中国家分享自己的发展经验和适用技术，务实地开展国际合作，积极帮助广大发展中国家增强粮食安全保障能力，受到了国际社会的高度赞扬。

中国还积极参与粮食安全国际发展合作及全球治理。从把粮食安全列入全球发展倡议的八大重点合作领域之一，到提出国际粮食安全合作倡议、推动粮食减损国际合作，再到呼吁各国保持粮食贸易开放、畅通国际粮食产业链供应链，中国不断汇聚应对粮食安全挑战的全球合力，推动全球粮食安全治理体系变得更加公正合理。

民以食为天。粮食安全关系人类永续发展和前途命运，是构建人类命运共同体的重要基础。有着民胞物与的情怀和自立立人传统的中国，将继续同世界各国通力协作、互帮互助，为建设一个“零饥饿”的世界共同努力。

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