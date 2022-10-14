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联合国秘书长欢迎以色列与黎巴嫩达成海上划界协议

2022年10月14日16:10 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月13日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯13日通过其发言人迪雅里克发表声明，对以色列与黎巴嫩宣布达成海上划界协议表示欢迎。

　　声明说，古特雷斯坚信，这一令人鼓舞的进展能够促进地区稳定，让以色列和黎巴嫩更加繁荣。联合国将继续向双方提供协助。古特雷斯重申，联合国致力于支持安理会第1701号决议和其他有关该地区安全的决议的落实。

　　以色列与黎巴嫩11日宣布达成两国关于地中海东部海域的划界协议。以总理办公室当天发表声明说，这一“历史性的成果”将保卫以色列安全、维护北部边境稳定，并有助于以色列获得经济收益。

　　黎巴嫩总统奥恩13日晚向全国发表讲话，宣布黎巴嫩正式认可与以色列达成的海上划界协议。他表示，海上划界谈判结束是一个充满希望的开始，可促进黎巴嫩的稳定、安全和发展。

　　以色列和黎巴嫩尚无外交关系，迄今未解除敌对状态。两国均声称对地中海东部一片大约860平方公里的水域拥有主权，希望开发海底蕴藏的丰富石油和天然气资源。2020年10月起，在美国调解和联合国主持下，两国就海上边界划分举行了多轮间接谈判。（参与记者：刘宗亚）

(责编：燕勐、高歌)

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