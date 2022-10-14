新华社布加勒斯特10月14日电 专访：中国创造的两大奇迹令人敬佩——访罗中友好合作论坛主席米胡茨

新华社记者陈进 林惠芬

“中国人民勤劳、敬业、充满活力，在中国共产党领导下，中国人民取得了非凡成就，创造了经济快速发展和社会长期稳定这两大奇迹。”罗中友好合作论坛主席莉济卡·米胡茨日前在罗马尼亚西部城市阿拉德接受新华社记者专访时这样说。

米胡茨曾于2000年至2012年担任罗马尼亚奥雷尔·弗拉伊库大学校长。近年来，她依然活跃在罗马尼亚学术界，研究中国文化并创办了罗中友好合作论坛。该论坛是宣传展示中国成就和罗中两国关系发展的民间组织，积极推进罗中两国人文交流。

9月28日，罗中友好合作论坛主席莉济卡·米胡茨在罗马尼亚西部城市阿拉德接受新华社记者专访。新华社记者 陈进 摄

位于阿拉德市中心的罗中友好合作论坛办公楼门口张贴着该机构在当地举办的有关中国的文化活动海报。走进小会议厅，一侧书架上摆满了关于中国的书籍以及罗中友好合作论坛历年来举办活动内容记录汇编，每间屋子悬挂的一个个红灯笼让论坛办公楼充满了中国文化气息。

从高中就开始阅读关于中国书籍的米胡茨说，在中国共产党领导下，中国人民把一个一穷二白的落后国家建设成世界第二大经济体，“这样的发展速度和成就太了不起，要知道，中国是个有14亿多人口的国家，可不是只有一两千万人口的国家”。

米胡茨认为，中国的发展成就来之不易。中国人民历经风风雨雨，在中国共产党领导下经受住了各种困难的考验，一次又一次渡过难关。“中国经济的快速增长以及中国在世界上的强大影响力得到了世界各国人民的赞赏，中国改革开放40多年来对全球经济增长贡献非凡，中国已成为世界经济增长的重要发动机。”米胡茨说。

米胡茨强调，中国不断发展离不开社会长期稳定。“在中国很安全，这是一个值得人们去看看并与之进行合作的国家。”

米胡茨表示，中国能实现经济快速发展和社会长期稳定这两大令人敬佩的奇迹，这要归功于中国共产党的领导和中国的国家制度。中国善于总结历史经验，并不断创新、改革和发展。

米胡茨对中国推进绿色低碳高质量发展赞不绝口，对中国实现“双碳”目标充满信心。她说，中国提出的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念与联合国2030年可持续发展议程提出的理念相融相通，顺应可持续发展的时代潮流。米胡茨对中国提出的建设绿色丝绸之路充满期待，希望罗马尼亚同中国在绿色发展方面加强合作。

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