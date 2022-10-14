新华社罗马10月13日电 专访：欧洲央行被动加息难抵美货币政策冲击——访罗马欧洲大学经济学教授圭多·特拉菲坎特

新华社记者贺飞

罗马欧洲大学经济学教授圭多·特拉菲坎特日前接受新华社记者专访时表示，美国联邦储备委员会激进加息推动美元持续走强，导致欧元区本币疲软、通胀压力增加、资本外流。特拉菲坎特说，欧洲央行难以持续跟进美联储决策被动加息，在未来一段时间内，美联储激进加息对欧元区和欧洲地区造成的负面外溢效应无法消除。

自3月以来，美联储已累计加息300个基点。受此影响，欧元对美元汇率持续下跌，9月又创下20年新低。

美联储激进加息给欧元区带来严重负面影响。特拉菲坎特说，美联储提高利率，推动资本向美国流动。在欧元相对美元贬值的同时，欧元区债券市场激烈动荡。部分成员国政府债券收益率上升，增加了欧洲政府的借贷成本。在意大利，公共债务高企，再加上欧元区国家共同面对的高通胀、能源危机等因素，金融形势在欧元区国家中尤其紧张。

特拉菲坎特指出，美联储激进加息也是欧元区通胀不断高企的主要影响因素之一。9月，欧元区通胀率按年率计算达10%，再创历史新高，远超欧洲央行2%的中期通胀目标。为应对持续高通胀，欧洲央行在经过多年宽松货币政策后，不得不于今年7月和9月两次提高关键利率，共加息125个基点。

特拉菲坎特说，由于国际大宗商品以美元计价，随着美国加息和美元相对欧元升值，欧洲面临较大价格压力，欧洲央行、英国央行等不得不被动加息。不过，由于欧元区经济疲弱，欧洲央行加息速度无法跟上美国。特拉菲坎特指出，除了货币贬值问题，欧洲经济还面临地缘局势紧张带来的额外压力，经济衰退风险不断加剧。

特拉菲坎特认为，欧洲央行目前几乎无法在短期内应对美联储激进加息带来的诸多负面影响，对欧洲而言，必须采取政策措施才能减轻宏观经济层面面临的冲击。

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