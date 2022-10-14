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秋冬季来临 美国新冠病毒传播显现加剧迹象

2022年10月14日10:09 | 来源：央视新闻客户端
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随着北半球秋冬季来临，公众室内活动增多，最新疫情指标显示美国可能再次面临新冠疫情加剧风险。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，目前美国7天平均日增新冠确诊病例约3.9万例，7天平均日增死亡病例约340例，7天平均日增住院病例近3300例。有专家表示，美国实际感染人数可能远高于官方统计数据，因为部分轻症感染者不再去做检测，部分感染者在家中检测后也不再上报结果。

美国全国公共广播电台近日报道称，随着美国即将入冬，有迹象显示美国的新冠感染病例数可能再次激增。例如，一些地区从废水中检测到的新冠病毒水平有所上升，包括宾夕法尼亚州、康涅狄格州、佛蒙特州和美国东北部的其他地区。公共卫生专家认为，这可能是疫情反弹的一个早期预警信号。

费城儿童医院政策实验室主任戴维·鲁宾表示，疫情监测显示，美国北部一些地区的感染病例数和住院病例数已经开始增加，开始呈现出新冠病毒传播加剧的迹象。然而美国疾控中心数据显示，目前仅有约68%的美国人口完成新冠疫苗接种，已接种疫苗人群中仅不到半数接种了一剂加强针。

《纽约时报》报道称，美国是世界上最富有、最先进的国家之一，新冠疫情和猴痘疫情却暴露了美国疫情防控体系的深层次顽疾，这表现在公众信任度骤降、不实信息泛滥以及公共卫生官员与病患之间、联邦政府与各州之间都存在严重分歧等。这预示着美国将来应对新出现疫情时或将再次陷入混乱。

(责编：燕勐、高歌)

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