最近几天，德法等欧洲主要国家及欧盟层面就对华和对美关系问题，集中发出耐人寻味的表态。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯11日在柏林的一个会议上表示，与中国“脱钩”不是欧盟企业的选项，他还对美国的《通胀削减法》“深表关切”，称该法让欧盟汽车及可再生能源等企业受到歧视性待遇。当天在这个活动中，德国总理朔尔茨也强调，“脱钩是完全错误的道路”，并谴责美国《通胀削减法》“可能引起一场巨大的关税战”。

几乎完全一致的口径，反映出欧洲大陆正在形成的一种微妙共识，释放出来的信号是积极的。虽然德法包括欧盟的官方公开态度一直是反“脱钩”，支持经济全球化和多边主义，但在欧洲内部一些人打着“减少依赖”的幌子加紧抛售对华“脱钩”论调，特别是华盛顿还在外部朝着这个方向用力的时候，欧洲领导人清晰明确地重申立场和态度，对正在欧洲蔓延的激进民粹倾向提出警醒，既十分及时也很有必要。这在一定程度上说明，欧洲决策者在当前面临内外挑战的复杂局面下，保持住了基本的战略清醒和理性。

值得注意的是，在对华展示相对务实态度的同时，德法及欧盟开始毫不掩饰地对美国表达不满。可以说，这既是对过去一段时间欧洲整体外交出现失衡征兆的主动回调，也是在接受无情现实教训后的自我醒悟。俄乌冲突爆发后，欧洲在安全和战略上更加依赖美国，因此也丧失了部分战略自主性，顺着这个方向发展下去，欧洲必然从一支全球性力量沦为华盛顿的地缘政治附庸。欧洲现在的被动局面，和它对美国的战略依赖不无关系。

但欧洲做出如此大的牺牲，换来的是什么呢？是美国的趁火打劫。法国总统马克龙日前也忍不住抱怨美国的天然气太贵，竟然高出美国国内市场价格的4倍。据媒体披露，美国公司每一艘驶往欧洲的液化天然气船可赚取超过1亿美元的暴利。对正遭受能源危机打击的欧洲民众来说，美国人是在发极不道德的灾难财。这就是美国的“友情价”吗？对吃了不少“哑巴亏”的欧洲来说，美国的这种友谊是过于廉价还是过于昂贵呢？

而美国在这期间推出的一系列破坏自由贸易的法案，影响更加恶劣、深远。虽说明里暗里针对中国，但同样对欧洲及其他盟友的切身利益造成损害。美国对华遏制政策的后果正在显现，刚刚出台的出口管制禁令，让全球芯片产业感受到彻骨的寒意。法国经济和财政部长勒梅尔10日在国民议会发言时批评美国经济强权，呼吁欧美之间建立“更加平衡”的经济关系，他说，法国不能允许乌克兰危机造成美国经济主导全球而欧洲经济遭到削弱。在这个问题上，中欧应该会有不少共同语言。

实际上，坚定支持全球化、支持多边主义一直是中欧之间的公约数。新冠疫情叠加俄乌冲突，使得欧洲一些人对所谓“依赖”的问题变得敏感。但现实却一次次揭示，所谓的“脱钩”“断链”，只是个别国家试图打压中国、掠夺世界的工具。对比之下，中国从没有把经贸作为武器，更没有在对外经济关系中“收割”过谁。去年中欧贸易额首次突破8000亿美元，以及今年中国电热毯在欧洲的热销，从宏观和微观层面都表明，中欧互利共赢的合作，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，也因此具有强大的韧劲和潜力。

另据多家英国媒体报道，英国政府将在近日正式把中国定性为“威胁”，此前的表述是“系统性竞争者”，不得不说这是一种倒退，与欧洲大陆出现的外交反思和调整恰好背道而驰。美国、英国和法德等国的不同选择，让我们看到了跨大西洋联盟内部的分化迹象，这正是世界多极化的突出特点。只要我们高举多边主义、开放合作的大旗，就不愁没朋友，更不会缺少合作伙伴。美国迟早要为它的霸道、狂妄和自私付出代价，英国也将为自己的战略糊涂埋单，而务实理性、坚持原则的国家也将收获回报。

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