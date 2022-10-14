多国政要和国际问题专家高度评价，中国共产党作为一个政党，对中国的发展建设以及在世界政治舞台上发挥的积极作用。他们对即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会充满期待。

澳大利亚共产党总书记 安德鲁·欧文：我们非常关注大会的相关情况，我们很想了解中国共产党为谋发展所制定的下一步计划是什么，我们对如何进一步加强落实“一带一路”倡议很感兴趣。我们希望组成代表团去中国考察，尤其是与基层党组织见面，了解基层党组织与社区每天是如何工作的，因为这非常有帮助。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人 赫尔曼·劳雷尔：我看到过去十年间，中国把关注点从本国扩展到了全人类，这就是人类命运共同体的意义。

泰国前总理阿披实表示，习近平主席对治理国家有坚定的信念和清晰的思路，中国共产党的管理经验值得借鉴。

泰国前总理 阿披实：我对习近平主席治国理政理念感受最深刻的有三点，一是以科学为依据制定发展目标，这意味着任何行动都需要有充分的理论支持。二是在决定国家发展方向的时候，坚守初心，无论世界风云如何变化，坚持政治理想，与时俱进，适时做出调整。三是在制定国家发展规划时，坚持人民至上，保障国家治理真正符合人民利益。

孟加拉国共产党总书记 迪利普·巴鲁阿：习近平主席非常有创造力，他了解问题所在，无论是在全球竞争环境中，还是处理党内事务，他都具有敏锐的洞察力。

亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官 沙基勒·拉迈：如果我们看一下当前的背景，北约等安全集团致力于拉帮结派，但习近平主席提出全球安全倡议给出了一个全方位的愿景，任何国家都不应干涉其他国家的主权，各国应该彼此尊重，和平应该通过对话、协商、发展来实现。所以我说全球安全倡议在当前背景下是一个与众不同的倡议。

多国专家学者表示，中国始终坚定高举多边主义旗帜，坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。中国为解决全球挑战和地区和平发展贡献中国智慧。

日本参议院议员 伊波洋一：日本有很多地方应该向中国学习，日本经济陷入低迷，中国的发展将带动日本。当今时代双方进行合作非常重要，日中贸易额已经达到了24%，而日美贸易额只有14%。

印尼战略研究中心资深智库专家 瓦南迪：中国是正确的，多边主义是未来解决问题的方式，我们目前面对的一个主要问题是美国奉行单边主义，对我们施压，图谋主宰世界。所以我认为我们在未来需要中国带领我们团结一致，克服困难。

(责编：燕勐、高歌)