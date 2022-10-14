近日有报道称，随着美国进入第三个与新冠疫情相伴的冬天，初步迹象表明新的感染高峰可能即将到来。随着天气转冷，人们待在室内的时间增多，而病毒在室内环境下更容易传播，导致疫情卷土重来的风险不断增大。

根据约翰斯霍布金斯大学的追踪数据，截至美东时间当天17时22分(北京时间10月13日凌晨5时22分)，美国累计确诊新冠肺炎病例达96827304例，累计死亡1063916例。两项数据与24小时前相比，新增确诊59472例，新增死亡651例。新增如此之多，而有的美国媒体却还报道“在全美范围内还没有出现病例激增的局面”，让人情何以堪？

不仅美国媒体，美国政客们更是“睁眼瞎”，纷纷选择“看不见”新冠病毒。美国总统拜登在接受美国哥伦比亚广播公司采访时，还宣称“美国疫情已结束”。拜登言论发出后，多家海外媒体就发文斥拜登这一说法“大错特错”，众多海外网友也纷纷予以反对和讽刺。

世卫组织总干事高级顾问布鲁斯 艾尔沃德明确表示，全球未来仍有可能出现新冠感染浪潮，富裕国家在防疫这一全球性问题上绝不能退缩——如果在防疫问题上“躺平”，待到大规模疫情暴发时将会“双手沾满鲜血”。因为新冠疫情影响，美国人均预期寿命连续两年的降幅达到2.7岁，下降幅度创下二战以来的纪录，堪为对美国政府的“实力打脸”。

疫情面前选择“躺平”，糟糕的防疫政策让美国民众深陷苦难。有研究称，至少50万美国人因新冠病毒脱离劳动力市场。美国国立卫生研究院的研究人员还表示，未来几年可能会出现新冠对其他死因的其他影响。有报道就显示，在美国的宾夕法尼亚州、康涅狄格州、佛蒙特州和该国东北部，当地废水中检测到的新冠病毒密度正在增加。

美国政客的无情和漠视，让美国民众付出了死亡超百万例的惨痛代价。只是如今美国媒体已经开始担心疫情卷土重来，美国还要在政客们的忽悠下，“一条道走到黑”吗？（洪琦）

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