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世界中医药日活动亮相巴黎

2022年10月14日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎10月13日电（记者孙鑫晶 唐霁）为庆祝世界中医药日，中国-法国中医药中心（塞勒）和世界中医药学会联合会日前在巴黎中国文化中心联合主办了一场中医药宣介活动。

　　本场活动于11日举行，其间举行了中国-法国中医药中心（塞勒）与河南中医药大学合作签约和《世界中医药》杂志法国版电子刊首发剪彩仪式，还开展了健康知识讲座和中医义诊等。

　　中国驻法国大使馆公使陈力在开幕式现场致辞说，中医药已传播至196个国家和地区，在保障和维护人类健康中发挥着越来越重要的作用。《世界中医药》杂志法国版首发标志着中医药为法国人民健康服务的进程更进一步，相信在大家共同努力下，中医药在法国的道路会越走越宽。

　　全欧洲中医药专家联合会主席朱勉生、法国中医联合会主席伊夫·嘉尔孟以及来自法国各地的100多名中医从业者和华侨华人现场出席活动，法国前外交部长菲利普·杜斯特-布拉齐等线上参加了活动。

　　2018年11月在意大利罗马举办的第十五届世界中医药大会决定将每年的10月11日确立为世界中医药日。

(责编：贾文婷、高歌)

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