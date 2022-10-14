新华社联合国10月13日电 中国常驻联合国副代表耿爽13日在安理会也门问题公开会上发言表示，维持也门目前相对稳定的安全形势是当务之急。

耿爽说，持续半年的休战为也门带来“希望之光”。也门人民和国际社会普遍期待休战延长并逐步扩大为全面政治进程。令人遗憾的是，这一目标未能实现。当务之急是维持目前相对稳定的安全形势。中方呼吁有关方面以也门人民的利益为重，保持克制，谨慎行事，避免采取任何可能导致局势升级的单方面行动和挑衅性语言，为政治进程留出足够空间。在此关键时刻，也门各方要保持沟通，避免误判。

耿爽说，对话协商是解决也门问题的唯一正确途径。中方希望有关方面能够尽快回到谈判桌前，通过对话协商妥善解决分歧，争取早日达成新的休战安排。中方支持海湾阿拉伯国家合作委员会在也门问题上的倡议主张，鼓励对也门局势有影响力的国家继续为缓解局势、恢复休战和政治解决提供建设性帮助。

耿爽说，也门人道危机仍在持续，联合国人道行动供资严重不足。国际社会不能忘记也门。中方呼吁为联合国在也门援助项目提供充足的资金保障。

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