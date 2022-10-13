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俄罗斯称土耳其可成为俄向欧洲供气枢纽

2022年10月13日15:56 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月12日电（记者刘恺）俄罗斯总统普京12日在莫斯科出席“俄罗斯能源周”国际论坛时表示，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。

　　普京说，“北溪-2”天然气管道的一个未受损支线可向欧洲供应天然气，同时俄也可以将通过“北溪”运输的天然气转移到黑海方向，通过土耳其向欧洲供气。

　　9月26日，由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，修复受损的“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道需要相当长时间。

　　俄罗斯副总理诺瓦克当天出席论坛时表示，土耳其可以成为俄对外供应能源包括向欧洲供应能源的枢纽，建设“土耳其溪”管道新支线将是选项之一。他说，这一想法非常有前景，土耳其方面已表示将研究俄方提议。

　　土耳其能源和自然资源部长法提赫·登梅兹12日表示，现在评论俄方有关建设土耳其能源枢纽的提议为时尚早，但有关各方应探讨该提议是否可行。

　　“土耳其溪”是俄罗斯向土耳其及欧洲南部输送天然气的管道项目，已投入运营。“土耳其溪”分两条线路，一线为通过黑海海底向土耳其供气管道，二线为通过土耳其向欧洲南部供气管道。（参与记者：李振北）

(责编：贾文婷、燕勐)

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