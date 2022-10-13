新华社联合国10月12日电（记者毛磊）中国常驻联合国副代表戴兵12日表示，单边强制措施是人类社会的毒瘤，不合法更不合理，中方敦促美国及部分西方国家立即取消单边强制措施。

戴兵在“捍卫《联合国宪章》之友小组”关于单边强制措施对人权负面影响边会上发言说，个别国家依据其国内法发起单边强制措施，滥施长臂管辖，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反主权平等这一国际法根本原则，违反不干涉内政这一国际关系基本准则。有些国家甚至企图利用单边强制措施，打压当事国合法政府，煽动“颜色革命”，进行政权更迭，严重威胁世界和平与稳定。

戴兵说，美国及部分西方国家打着人权的幌子搞单边强制措施，实质上是在侵犯别国人权。正如联合国特别报告员杜晗指出的，西方国家滥施单边强制措施，严重损害当事国人民生命权、健康权、发展权、受教育权等，导致当事国女性和新生儿死亡率上升，残疾人难以获得康复设备，学生无法使用视频会议软件进行远程学习。西方国家必须对其单边强制措施引发的系统性侵犯人权行为负责，也应该被追责。

戴兵指出，单边强制措施加剧全球多重危机。少数国家滥用贸易禁令、阻断金融投资、干预市场等制裁措施，干扰国际经济、贸易、科技合作，严重威胁全球粮食、能源、金融安全，加剧发展中国家的民生困难，甚至导致一些脆弱国家的人道灾难。单边强制措施还对国际关系的和谐稳定造成极大破坏，甚至有关国家缴纳联合国会费、赴纽约参加联合国会议等正常活动都受到干扰，这种做法应受到谴责。

戴兵说，反对单边强制措施是国际社会长期、一贯的呼声。中方敦促美国及部分西方国家正视国际社会正义呼声，立即取消单边强制措施，以实际行动践行真正的多边主义。中方呼吁会员国、联合国系统和其他国际组织向受制裁国家提供充足支持，缓解它们面临的现实困难。

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