英国格拉斯哥大学客座教授阿西特·比斯瓦斯和该大学跨学科研究院教授塞西莉亚·托塔哈达10月10日在《中国日报》撰文称，一些西方学者和政策制定者低估了中国的进步与发展。事实上，中国经济政策的力度与韧性、政治制度和产业战略以及政策执行效率都应当得到更高评价。

中国决策行之有效

文章指出，我们无法用其他国家的经验来判断中国的发展，中国的决策系统是高效、及时的，因此应当独立、客观地进行分析。

中国在2013年9月发布了《大气污染防治行动计划》。具体指标是：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。

当时外界有一些质疑的声音，然而事实证明，中国的大气污染防治行动行之有效。在中国，领导层作出的决策会得到有力执行，任务会圆满完成。

同样令人惊叹的是中国太阳能行业的发展。尽管最初的投资没有取得重大突破，中国还是坚持到底。国际能源署报告称，目前中国在太阳能电池板全部关键制造阶段的份额超过80%；而在多晶硅和晶圆等关键器件方面，按照中国目前在建产能计算，其生产份额未来几年将升至95%以上。

中国发展前景广阔

文章表示，近年来，中国一直在大力投资能源产业。绿氢很可能成为推动全球实现净零排放目标的重要能源，而中国已经在该领域取得优势地位。电解水制氢的核心设备是电解槽，中国生产该设备的成本比欧美小得多。

此外，一段时间以来，西方限制对中国销售先进芯片。这会在短期内给中国制造一些麻烦，然而从长期来看可能对中国有利。为了研发先进芯片，中国已经大幅增加相关预算。同样值得一提的是，中国大陆已经占据了全球芯片产能的15%，高于美国。

事实一再证明，无论一个国家多么强大，都不能以邻为壑。全球面临的重大问题都是相互关联的，我们需要通过更多投资、更先进的技术和专业知识以及更密切的合作来加以应对。

正如莎士比亚所说，人们有时可以支配自己的命运，若我们受制于人，那错误并不在我们的命运，而在于我们自己。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

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