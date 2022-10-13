雷钟哲

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至北京时间10月8日16时，美国累计新冠肺炎确诊病例达到96686904例，累计死亡病例达到1062513例。美国疾控中心数据显示，近来美国东北部和中西部地区废水中检出更多新冠病毒，这可能预示着美国将迎来新一波疫情。

美国人民以超一百万人死亡的巨大代价，证明了美国政客在抗疫举措上的失职与无能。美国人口不到全球的5%，但目前累计确诊和死亡病例都约占全球总数的16%，居全球第一。这一糟糕的结果，就在于新冠肺炎疫情以来，美国政府不是积极应对，而是始终被党争对立所绑架，从核酸检测、佩戴口罩到疫苗分配和接种，几乎每一件与新冠肺炎疫情相关的举措都受到各方政治势力的牵制。种种力量的反复拉扯，为新冠病毒的肆虐提供了一次又一次蔓延的机会。

随着新冠疫情的不断肆虐，美国原住民的预期寿命减少了6.5年，全体美国人的预期寿命减少了3年。此外，大量的“长新冠”患者苦不堪言的严重后果，更是他们挥之不去的梦魇，且全美“长新冠”患者的相关医疗护理和弥补生活质量损失的费用，将达到每年5440亿美元。事实一再证明，美国政府“躺平抗疫”的政策，已严重损害美国民众的切身利益。

当下，疫情仍处高位、毒株不断变异。世界卫生组织已经发出BF.7正在全球传播的警示，“几周内或成全球主流”。较之其它毒株，BF.7具有更强的传染力、扩散性及逃逸性，可能是目前为止免疫逃逸能力最强的变异株，极易造成大面积传播，疫情处置、控制难度较以往成倍增加。面对汹汹疫情、面对变异病毒，甩锅嫁祸不行，扯皮推诿不行，空喊人权不行，“躺平”更不行。试想，对一百多万失去生命的美国人，对全美约1600万患有“长新冠”和350万因“长新冠”失业的美国人而言，生命不在、人权焉附？

你中有我，我中有你，是当今时代的突出特点，是未来世界的发展方向。中国大力倡导人类命运共同体理念，提出打造人类卫生健康共同体，就是对世界潮流的顺应和对时代发展的把握。在这次疫情防控的艰难抗争中，中国不仅以最全面、最迅速、最严格、最积极的抗疫防控措施为世界提供了宝贵的经验与方案，而且主动承担大国责任，提供防疫物资，开展国际合作，为国际社会树立了团结协作应对全球挑战的典范。只有各国相向而行、加强合作，不将政治和选票凌驾于民众的生命之上，人类才能安全度过疫情的寒冷冬天，走出疫情的至暗隧道，最终迎来战胜疫情的黎明。(雷钟哲)

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