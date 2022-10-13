今年1月27日，习近平主席曾复信美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特，对海伦·福斯特·斯诺家族多年来为发展中美关系作出的积极贡献予以高度评价。

亚当·福斯特是海伦的侄孙。日前，他接受了央视记者的采访，表示自己曾多次到访中国，对中国基础设施建设发展的日新月异，中国人民的善良好客印象深刻。亚当·福斯特认为，中国的未来充满希望。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席 亚当·福斯特：当我父亲第一次访问中国时，他说他是沿着山间土路去了一些城市，20年后，土路已经变成了高速公路。因此，我认为基础设施建设的发展是中国繁荣的关键。

亚当·福斯特说，善良好客的中国人民让他倍感温暖。在中国，他在人们眼睛里看到的是希望。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席 亚当·福斯特：中国人民是如此好客，他们是如此善良，他们在为一个更光明的未来而奋斗。我认为，当遇到来自中国的人民时，你可以从他们的眼睛里看到希望。这令人印象深刻，让人感到精神振奋。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席 亚当·福斯特：我想起了一件往事。当我和我父亲在西安的时候，我们在一辆公共汽车上，有一个年轻人，这个十几岁的男孩当时正坐着。我们上车后，这个年轻人站起来，把他的座位让给我爸爸。我当时感到震惊，我当时想，哇！我们在这里，完全陌生的人居然给我父亲让座。我想，他是我遇到的大多数中国人的代表，他们非常友好，他们本着友谊的精神伸出援手。我认为，那是非常令人钦佩的，我们确实应该向中国人民学习。

现在，亚当·福斯特正致力于增进中美之间的民间交流。当谈及中国未来发展的前景时，亚当·福斯特用了这样一个词来描述。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席 亚当·福斯特：我认为，这个词就是希望。中国正在积极地行动，专注于可持续发展的解决方案。我认为中国在可持续能源方面做得很好，比如太阳能。中国的行动就是一个很好的风向标。我认为，如果我们能继续搁置分歧，并且专注于对彼此有利的结果。我想在未来，中美两国都将获得巨大的收益。

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