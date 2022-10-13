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美药管局批准低龄群体接种升级版莫德纳、辉瑞疫苗

2022年10月13日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月12日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局12日修订针对莫德纳和辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，批准低龄群体接种这两款疫苗的升级版作为加强针，以针对奥密克戎变异株提供更好保护。

　　根据最新授权，美药管局扩大了升级版莫德纳和辉瑞疫苗的适用年龄范围，允许升级版莫德纳疫苗适用于6岁及以上人群、升级版辉瑞疫苗适用于5岁及以上人群。公众可在完成初始疫苗接种或此前版本加强针接种至少两个月后，接种升级版莫德纳或辉瑞疫苗作为单剂加强针。

　　今年8月31日，美药管局已批准升级版莫德纳疫苗适用于18岁及以上人群、升级版辉瑞疫苗适用于12岁及以上人群。美药管局表示，升级版疫苗是二价疫苗，可针对新冠病毒原始毒株以及新冠病毒奥密克戎变异株的新亚型BA.4和BA.5刺突蛋白更好发挥作用。

　　美药管局生物制品评价与研究中心主任彼得·马克斯说，随着儿童返校、公众逐步恢复疫情前活动，人们暴露于新冠病毒的风险可能增加。接种疫苗仍是预防新冠产生严重后果的最有效措施。

　　马克斯说，虽然通常情况下儿童感染新冠后的严重程度轻于成人，但在病例“激增潮”中有越来越多的儿童感染新冠并住院治疗。即使感染初期症状轻微，儿童仍可能受“长期新冠症状”影响。

(责编：贾文婷、高歌)

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