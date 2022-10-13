新华社北京10月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯联邦安全局12日公布克里米亚大桥爆炸事件调查结果，并宣布已逮捕8名嫌犯。同日，乌克兰国防部长列兹尼科夫透露，加强乌克兰防空能力是即将举行的北约防长会优先议程。

——俄罗斯联邦安全局12日在其网站发布对克里米亚大桥爆炸事件的调查结果，称乌克兰国防部情报总局、该局负责人基里尔·布达诺夫和下属工作人员是克里米亚大桥卡车爆炸事件的组织者。目前已逮捕8名嫌犯，包括5名俄罗斯公民、3名乌克兰和亚美尼亚公民。乌克兰国防部8日在社交媒体上证实克里米亚大桥发生爆炸，但至今未做更多表态。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫12日在社交媒体上发文说，在即将举行的北约防长会和“拉姆施泰因”第六次联络小组会议上，加强乌克兰防空能力将成为议程优先事项。另据北约秘书长斯托尔滕贝格11日在记者会上说，北约防长会除了讨论乌克兰局势，还将解决对关键基础设施的保护问题，防止“北溪”管道事件重演。

——俄国防部发言人科纳申科夫12日通报说，过去一天，俄军击退乌军在哈尔科夫、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松等多个方向的进攻，摧毁乌军设在尼古拉耶夫地区的燃料储存设施和1套“山毛榉-M1”防空导弹系统，此外还击落1架苏-24战机、1架米-8直升机和4架无人机，拦截12枚“海马斯”多管火箭炮火箭弹。

——乌克兰武装部队总参谋部12日通报说，过去一天，乌军击退俄军在顿涅茨克地区尼古拉耶夫卡、索列达尔、巴赫穆特等地的进攻。

——乌克兰国家电力公司12日在社交媒体发文说，为便于抢修被导弹袭击破坏的电力设备，将对基辅市和基辅州、切尔尼戈夫州、切尔卡瑟州、日托米尔州、哈尔科夫州和苏梅州实施限电，同时呼吁乌民众在早晚用电高峰节省用电。

——乌克兰基础设施部12日发文说，当天有9艘货船运载15万吨农产品离开乌港口。截至目前，乌方通过海上粮食走廊已发船325艘，运输农产品720万吨。

——七国集团领导人11日同乌克兰总统泽连斯基召开视频会议。七国集团会后发表声明说，该集团将继续为乌提供“不设期限”的支持，将继续在财政、人道主义、军事、外交等方面支持乌克兰，并帮助乌克兰做好过冬准备。

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