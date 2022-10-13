新华社阿斯塔纳10月12日电 （国际观察）亚信30年 持续拓展互信合作

新华社记者张继业

亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第六次峰会将于10月12日至13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。适逢该机制成立30周年，国际社会期待各方以此为契机，进一步深化互信、加强合作，为推动地区和平发展、构建亚洲命运共同体发挥更多积极作用。

30年扎实前行

亚洲，是众多文明、民族的汇聚交融之地，是世界上最具发展活力和潜力的地区。亚洲和平发展同人类前途命运息息相关，亚洲稳定是世界和平之幸，亚洲振兴是世界发展之福。

1992年建立的亚信会议，正是致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。目前，亚信会议拥有27个成员国、9个观察员国、5个观察员组织及5个伙伴组织，各参与主体在军事政治、新威胁和新挑战、经济、环境、人文等领域深化信任并展开合作。

在30年发展进程中，亚信成功制定并更新了《亚信信任措施目录》，成立了包括实业家委员会、青年委员会和智库论坛在内的一系列新机制，国际影响力和吸引力不断提升。

作为亚洲覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的地区安全论坛，亚信成立30年来，顺应时代发展潮流，为各成员间增进信任、深化平等对话与合作奠定坚实基础，为促进亚洲和平与发展作出积极贡献。

亚信秘书处执行主任凯拉特·萨雷拜在接受新华社记者采访时说，亚信合作机制多年来一直保持有效运作，积极推动构建公共安全体系，加强人文领域合作，关注可持续发展与环境保护，促进区域经济发展与社会繁荣。同时，在应对新威胁与新挑战方面，亚信重点关注打击恐怖主义、贩毒、维护信息技术安全，以及共同应对公共卫生危机等。

萨雷拜说，亚信不仅是多方对话和磋商的平台，更是开展务实合作的有效工具。

担当国际角色

哈萨克斯坦自2020年再次担任亚信主席国。据哈通社和腾格里新闻网10日援引哈外交部消息，本次将有约50个代表团抵达阿斯塔纳参与亚信峰会。科威特将在本次峰会上被吸纳为第28个成员国，欧亚经济委员会将成为第6个伙伴组织。

哈萨克斯坦副外长图尔苏诺夫说，亚信致力于转型升级为国际组织。据亚信秘书处介绍，亚信升级是经过成员国间广泛而细致讨论后作出的决定，符合各方利益。这一问题也将成为本届峰会的一个重点。

亚洲地区当前面临诸多复杂威胁和挑战，需要域内国家为维护和平稳定作出协调一致的努力。亚信机制不断发展壮大，围绕热点问题、安全等各领域合作加强政策协调，推动建立地区安全合作与对话机制，能够为维护地区安全稳定注入更多动力，为深化地区安全合作贡献强大力量。

亚洲是地球上人口最多的地区，拥有极强的文化多样性和充满活力的社会经济，亚洲在世界扮演重要角色。在不少分析人士看来，经过多年发展，亚信覆盖区域广、人口多，涵盖不同制度、宗教和文化，具有广泛代表性，并在发展过程中逐渐形成独有的“亚洲方案”，亚信转型升级已经具备共识和条件。相信未来亚信能承担起国际调解，共同构建新安全体系等多项职能。

中国贡献突出

中国是亚信创始成员国，始终积极参与亚信进程。2014年5月在上海举办的亚信第四次峰会期间，中方提出践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，倡议探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展道路，得到各方积极响应。

今天的亚洲，和平稳定是大势所趋，发展繁荣是人心所向。在当前百年变局和世纪疫情叠加的背景下，亚洲安全观的前瞻性和现实意义更为凸显。实践表明，亚洲安全观符合地区特点，坚持和发扬了相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式，有助于凝聚共识、促进对话、加强协作，为携手开创亚洲安全和发展新局面作出了积极贡献。

面对当今各种安全挑战，中方提出全球安全倡议，呼吁国际社会坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，为破解和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案。

站在亚信30年的新起点上，人们期待，亚信各方不断增进互信、拓展合作，为维护地区乃至世界和平稳定、促进共同繁荣作出更多贡献。

(责编：贾文婷、高歌)