10月12日，在2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区比赛开幕式上，中国代表团选手入场。新华社记者 陆睿 摄

新华社韩国高阳10月12日电（记者陆睿）2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区的比赛12日在韩国京畿道高阳市举行开幕式，来自34个国家和地区的130余名选手将参加这个赛区8个项目的比赛。

韩国赛区比赛将从13日开始，持续至16日结束，共设移动应用开发、3D数字游戏艺术、网站设计与开发等8个项目。其中，中国选手将参加6个项目的比拼。

世界技能组织首席执行官大卫·霍伊在开幕式现场致辞中表示，虽然这届比赛是特别赛，但参赛选手技艺精湛，热情激昂，他们将通过比赛展现高水平的技术知识，分析、解决问题和适应变化的能力也将得到考验。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛于9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。该赛事为世界技能大赛正式比赛，作为2022年上海第46届世界技能大赛替代活动。

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