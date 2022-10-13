本报评论部

习近平外交思想是在中国同世界关系发生历史性变化的背景下形成和发展的，指引中国外交站在世界发展和人类进步的道义制高点上，同一些西方国家零和博弈、强权政治等陈旧思维形成鲜明对比

我们以坚持和平发展为战略抉择，探索走出与传统大国崛起不同的和平发展道路，在中国与世界各国的良性互动和互利共赢中开拓前进

在马达加斯加首都塔那那利佛郊区，有一条公路被当地人亲切地称为“鸡蛋路”。原来，包括马哈扎扎镇在内的3个镇是马达加斯加的禽蛋业中心，鸡蛋总产量占全国40%，但过去由于道路运输条件差，超过10%的鸡蛋都会在运送过程中破损。今年初，由中国政府援建的连接塔那那利佛和马哈扎扎镇的公路正式通车，颠簸的土路变成了平整的沥青混凝土路，镇上的养殖户们再也不用担心运输途中鸡蛋大量破损。“鸡蛋路”的故事，彰显着中国始终不变的价值坚守——“中国追求的是共同发展。我们既要让自己过得好，也要让别人过得好”。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。习近平总书记强调：“中国共产党关注人类前途命运，同世界上一切进步力量携手前进，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者！”习近平外交思想是在中国同世界关系发生历史性变化的背景下形成和发展的，指引中国外交站在世界发展和人类进步的道义制高点上，同一些西方国家零和博弈、强权政治等陈旧思维形成鲜明对比，不仅对推进新时代中国特色大国外交具有根本指导意义，也开辟了当今世界国际关系理论创新的新境界。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，变革会催生新的机遇，但变革过程往往充满着风险挑战，人类又一次站在了十字路口。合作还是对抗？开放还是封闭？互利共赢还是零和博弈？如何回答这些问题，关乎各国利益，关乎人类前途命运。习近平外交思想把中国发展与世界发展结合起来，把中国人民的利益与世界人民的共同和根本利益结合起来，超越了国强必霸、大国冲突的传统现实主义理论窠臼，实现了对国际关系发展规律认识的创新和升华。针对结盟对抗、零和博弈的冷战思维，主张不设假想敌，不针对第三方，以共赢而非零和的理念发展伙伴关系；针对少数国家损害别国安全、谋求绝对安全，倡导共同安全、普遍安全，营造公平正义、共建共享的安全格局；针对保护主义、反全球化逆流，引导经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，共建开放型世界经济……这一系列理论创新站在时代发展最前沿，代表国际社会大多数，打破了西方国家对国际规则制定权话语权的垄断，为国际政治文明进步带来了新机遇。

随着中国的发展壮大，国际社会对我国战略走向的关注持续增多。中国如何发展？中国发展起来了将是一个什么样的国家？世界上的很多人对这个问题极为关注。习近平总书记旗帜鲜明指出：“为人类不断作出新的更大的贡献，是中国共产党和中国人民早就作出的庄严承诺”“中国外交政策的宗旨是维护世界和平、促进共同发展”。行胜于言。在坦桑尼亚，中国技术支持的“火眼”核酸检测实验室，提升了当地病毒筛查检测能力；在印度尼西亚，中企投资建设的产业园带来了国际领先的生产工艺，推动当地矿产产业链从原材料供应向深加工延伸；在哥伦比亚，中哥智网互联实验室利用数字化仿真技术，帮助港口实现包括航道疏浚等在内的升级改造，规划建设新港口……在习近平外交思想指引下，我们以坚持和平发展为战略抉择，探索走出与传统大国崛起不同的和平发展道路，在中国与世界各国的良性互动和互利共赢中开拓前进，开辟结伴而不结盟、对话而不对抗的国与国交往新路，展现出与时俱进、担当有为、开放包容的中国特色、中国风格、中国气派。

大道不孤，德必有邻。习近平外交思想在引领中国特色大国外交继往开来、阔步前行的同时，也为应对全球挑战提供中国智慧和方案，为推动共同发展凝聚全球共识与合力。今年4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，郑重提出全球安全倡议。国际政要纷纷指出，全球安全倡议回应了国际社会维护世界和平安宁的迫切需要。几个月来，全球安全倡议相继写入多份双多边文件，澜湄合作第七次外长会一致支持澜湄六国打造全球安全倡议实验区，倡议已开始从理念迈向实践。可以说，习近平外交思想是当代国际关系理念的突出创新成果，正产生日益强大的国际影响力与感召力。

在2022年北京冬奥会开幕式上，这样一幕令人难忘：来自世界各地的76名年轻人并肩前行，所过之处，一幅世界各国人民休戚与共、共克疫情、为梦想激情拼搏的长卷徐徐铺展。让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是中国与世界各国人民的共同期待。坚持以习近平外交思想为指引，积极推动构建新型国际关系，携手打造人类命运共同体，我们必能为实现中华民族伟大复兴和促进人类和平、发展与进步作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 15 版）

(责编：贾文婷、高歌)