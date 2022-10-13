新华社日内瓦10月12日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使11日在联合国难民执委会第73次会议一般性辩论中发言，阐述中国关于难民问题的立场主张和为国际难民保护和人道主义事业做出的积极贡献。

陈旭表示，2022年全球难民和流离失所者人数将首次突破1亿人，给全球安全和发展带来许多新的挑战。

他强调，要坚持在多边框架下合作应对难民挑战，支持联合国和难民署等多边机构在解决难民问题、提供人道主义援助方面发挥协调作用，以实际行动切实落实好《难民问题全球契约》，共同完善全球难民保护体系。要坚持标本兼治解决难民问题，解决好战乱冲突、贫穷落后等根源性问题。发展中国家接收了全球超过80％的难民，发达国家应切实落实援助承诺，向难民及难民接收国提供更多支持。要坚持“非政治化”原则，国际社会及难民署在处理难民事务时，应秉持客观中立原则，遵守联合国人道救援指导原则。

陈旭指出，以美国为首的一些西方国家打着“民主”“人权”旗号长期输出战争和动乱、干涉他国内政、制造人道主义灾难。中方敦促有关国家认真反思自身行径，切实消除难民问题产生的根源，承担起应尽的责任。

陈旭强调，中国高度重视难民问题国际合作，一直建设性参与热点问题解决，用实际行动帮助难民来源国实现长治久安。中国积极推进国际抗疫合作，向全球120多个国家和国际组织提供22亿剂疫苗。中方还通过多双边渠道向阿富汗、南苏丹、伊拉克、乌克兰、缅甸等有关国家和难民署提供援助，通过“全球发展和南南合作基金”支持非洲国家开展抗疫工作，为新冠疫情下国际难民保护和人道主义事业做出积极贡献。中方将继续同难民署和国际社会加强合作，为解决全球难民问题发挥更大作用。

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