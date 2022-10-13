本报记者 沈小晓

“在中国共产党的领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。”约旦阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈在接受本报记者采访时表示，中国共产党不断推进马克思主义中国化时代化并用以指导实践，这是当代中国发展进步的重要保证。

苏达哈出生在一个喜爱中国和中国文化的家庭。受父母言传身教，苏达哈9岁就开始阅读与中国有关的书籍。他到访中国30多次，被中国的现代化发展成就深深震撼——经济实力持续提升，社会和谐稳定，民众生活水平不断提高……“这是因为中国找到了适合自身的现代化发展道路。在中国共产党领导下，中国人民打赢脱贫攻坚战，有效统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等，都是中国特色社会主义制度集中力量办大事的优势体现。”苏达哈说。

苏达哈表示，中国共产党人坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，实现了马克思主义中国化新的飞跃。

苏达哈表示，中国坚持以人民为中心的人权发展道路，扎实推进全过程人民民主，在人权保障方面取得了举世瞩目的伟大成就，“为世界树立了榜样”。

中国是阿拉伯国家的重要贸易伙伴国。2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额近3300亿美元，同比增长约37%，中阿共建“一带一路”重点项目有序推进。苏达哈认为，中国在阿拉伯国家的投资，特别是在可再生能源、现代农业、旅游等领域的投资，有助于推动阿拉伯国家产业升级，打造阿中命运共同体。

“中国倡导真正的多边主义，在维护全球自由贸易体系、促进开放等方面发挥了关键和重要的作用。”苏达哈举例说，“中国先后提出的共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，强调和平与合作，切实有效推动构建人类命运共同体。”

“求知哪怕远在中国。”苏达哈引用这句阿拉伯名言说，期待中国继续与发展中国家分享成功经验。“我相信在中国共产党的领导下，中国一定会在各领域取得更大发展成就。”

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 03 版）

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