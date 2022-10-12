美国政府对芯片实施的新出口管制正在引发越来越广泛担忧。马来西亚《星报》10月9日称，半导体设备制造商股价下跌，全世界的芯片公司开始与美国的最新管制措施展开角力。

近年来，美国打着维护“国家安全”的幌子屡出遏制中国科技发展的损招。10月7日，美国为打压中国芯片业再下“黑手”，出台新规禁止将使用美国设备制造的某些芯片销售给中国。

美国耍的这套路不新鲜，过去几十年里，从打压日本东芝到搞垮法国阿尔斯通，再到逼迫韩国三星等企业交出芯片供应链数据，美国玩的都是“逆我者亡”那一套。

用《纽约时报》的话说，此次对中国的芯片出口管制措施表明“美国正试图在高级计算和半导体技术上建立垄断地位”。据“德国之声”网站报道，美国企业研究所国防政策专家埃里克·塞耶斯表示，拜登政府的新举措是为了遏制中国的进步，而不是简单地寻求公平竞争。

美国为谋求“科技霸权”无所不用其极，但美国打压中国芯片业的种种损招最终会变成自伤的“回旋镖”。事实上，中国是美国芯片出口一个巨大且利润丰厚的市场。在美国政府的一通乱拳之下，美国企业“很受伤”。

“美国之音”网站刊文称，美国超威（AMD）等半导体公司的股价在过去一年中下跌了40%。彭博社刊文称，芯片行业担心美政府过于激进的措施可能会使美国公司处于不利地位，“失去对中国的销售将损害他们在创新投资上的能力”。

更重要的是，美国打出这套“自伤拳”就能挡住中国科技发展的步伐吗？连一些美媒都说不了大话。《纽约时报》分析称，切断中国的外国芯片进口管道将加快中国自主研发芯片的步伐。“美国之音”网站援引一位美国官员的话称，“如果其他国家不加入我们，随着时间的发展，我们落实的单边管控将会失去效力。”

文案/武索微

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