财知道 | 这个冬天有点冷，美国“天价”天然气令欧洲很受伤

随着冬日临近，欧洲各国为能源短缺忧心忡忡。法国推出全国节能计划，号召民众减少热水淋浴时间，夜间彻底关闭处于待机状态的电子设备；英国多地计划无偿开放有供暖设备的图书馆等公共场所供民众避寒；在意大利，不少家庭甚至“穿越”回燃木取暖时代，提前为过冬囤积柴火。

这是10月7日在英国伦敦拍摄的一户人家的电表。英国国家电网6日警告称，如果天然气供应严重不足且从欧洲地区输入电力减少，今年冬天英国家庭可能将遭遇停电。新华社记者 李颖 摄

乌克兰危机升级以来，欧盟追随美国对俄施加多轮制裁，但制裁引起的反噬效应反而令欧洲能源供应紧张，天然气和电力价格飙升。国际能源署警告说，这个冬天欧洲将面临“史无前例”的天然气短缺风险。与此同时，美国却高价向欧洲出售天然气。据欧洲多家媒体报道，美国公司每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润，让业内人士大呼“疯狂”。

一边是美国大发横财，一边是欧洲叫苦不迭。随着寒冬临近气温下降，美欧关系似乎也在遇冷。法国总统马克龙日前在巴黎的一场企业家大会上忍不住抱怨美国天然气太贵。“我们要告诉我们的美国朋友，你们（向我们）提供了能源，但我们却要支付四倍的价格，看在友谊的份上，不能再这样下去了。”马克龙表示，在七国集团会议上要好好聊聊这个问题。

除了法国，德国也在抱怨“天价”账单。日前德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克也在专访中暗指美国等“友好”国家以过高的价格向德国供应天然气，借俄乌冲突发战争财。他还呼吁欧盟国家更加团结，与“友好”国家进行对话。哈贝克此前表示，因为要从俄罗斯之外的渠道购买天然气，能源成本高于以往，德国今年经济损失将接近600亿欧元，明年损失则可能接近1000亿欧元。

自今年2月底以来，能源危机导致欧洲能源价格飙升，以本币计算，欧洲的天然气价格涨幅超过100%。对于苦寻能源供应的欧洲来说，美国的天然气出口变得更为重要。金融信息服务提供商路孚特公司的数据显示，9月份，美国出港货船装载的液化天然气达630万吨，其中近70%都被运往欧洲。

欧洲深陷能源焦虑，美国供应商却赚得盆满钵满。比如，美国能源巨头埃克森美孚公司称，该公司今年二季度净收入为179亿美元，创下该公司有史以来最高单季利润，远超去年同期的46.9亿美元。而随着西方对俄能源制裁不断加码，加之近期发生“北溪”天然气管道泄漏事故，欧洲国家不得不增加美国高价能源的进口量，未来美国能源供应商攫取暴利的速度还可能进一步加快。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，美国人大发横财，欧洲人给他们付款的同时也让自己国家的经济失去竞争力。

能源价格飙升形成了危险的传导链，不仅为通胀“火上浇油”，还严重拖累经济前景。欧盟统计局的数据显示，欧元区9月通胀率按年率计算达10%，再创历史新高。欧洲经济的“火车头”德国也开始出现经济预警信号。德国央行日前发布预测说，主要受能源危机影响，德国经济今年第四季度和明年第一季度可能出现萎缩。

不仅如此，高昂能源成本正迫使不少欧洲国家的能源密集型企业减产或停产，令欧洲面临“去工业化”挑战。受能源价格暴涨影响，欧洲一些制造业企业近期被迫停产或决定将生产线外迁，荷兰最大铝业制造商代尔夫宰尔达姆科铝业公司日前宣布停产，欧洲最大化肥生产商挪威亚拉国际公司已关闭一座大型化肥厂。欧洲有色金属协会表示，欧洲一半的锌和铝生产已经处于停滞状态，欧洲金属冶炼厂面临生存威胁。德国伊弗经济研究所工业经济中心负责人奥利弗·法尔克说：“如果能源价格长期保持高位，一些行业将离开德国。”

更令欧洲人无奈的是，由于美国能源价格远低于欧洲，美国成为欧洲企业生产线外迁的重要目的地之一。据德国《商报》日前报道，仅美国俄克拉何马州就吸引了60多家德国企业前往投资扩展业务，其中包括汉莎航空、西门子、阿尔迪和费森尤斯，这4家公司最近累计扩大投资近3亿美元。

由于欧盟各成员国的能源需求、对供应商依赖程度以及能源结构各异，欧盟内部协调整体能源政策始终存在难以弥合的分歧。本月7日举行的欧盟领导人非正式会议围绕能源问题展开磋商，但未达成任何具体成果。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，为应对当前不断攀升的天然气价格和电价，欧盟委员会将在未来几周拿出详细提案。她还说，可以明确的一点是，待到明年春季天然气库存耗尽时，欧盟推动联合购气至关重要。

来源：新华社

记者：樊宇

监制：张越

编辑：李永锡、马骁驹、卿珊

(责编：燕勐、高歌)