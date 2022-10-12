新华社萨格勒布10月12日电 专访：构建人类命运共同体理念富有远见卓识——访克罗地亚前总统约西波维奇

新华社记者李学军

克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇日前在萨格勒布接受新华社记者采访时表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念非常富有远见卓识，“在全球冲突不断的当下，这也是一个关乎全球和平的理念”。

约西波维奇今年65岁，2010至2015年担任克罗地亚总统。他曾多次访华，积极推动克中两国关系深入向前发展。

他说，即使像克罗地亚这样的小国也可以为构建人类命运共同体作出重要贡献。克罗地亚的外交政策一向主张促进全球和平和国际合作，构建人类命运共同体理念能赢得克罗地亚政府和人民的大力支持。

约西波维奇非常赞赏中国坚定践行多边主义的决心。他说，国际法和多边主义是世界各国、尤其是小国的安全保障，是小国可以与其他国家平等相处的途径，践行多边主义始终是克罗地亚对外政策的指导方针。

采访中，约西波维奇忆起2019年10月他出席“读懂中国”广州国际会议的场景。当时，习近平主席向会议致贺信并在贺信中指出，各国利益日益交融、命运更加休戚与共是大势所趋，不断创造更加美好的生活是各国人民的共同期待。

谈到克罗地亚人民对美好生活的期待，约西波维奇说起由中国企业承建的克罗地亚佩列沙茨大桥。这座公路斜拉桥横跨克罗地亚南部亚得里亚海的小斯通湾，连接该国大陆与佩列沙茨半岛，实现克罗地亚政府和人民修建一座连接南北国土跨海大桥的夙愿，“对克罗地亚人民来说意义重大”。

佩列沙茨大桥于今年7月26日通车，是友好合作、互利共赢的结晶，也成为共建“一带一路”以及中克、中国-中东欧合作典范。欧盟的18家设计咨询公司、45家施工企业和全球112家设备材料供应商和环保企业先后参与项目建设。

约西波维奇说：“中国提出的‘一带一路’倡议是当今世界重要的经济合作倡议，佩列沙茨大桥是克罗地亚和中国在‘一带一路’框架下合作的典范，也是克中两国加强联系与互利共赢的契机。”

约西波维奇认为中国的发展对世界其他国家而言非常重要。“中国稳定的政策和稳定的经济增长将向我们证明，中国在当今世界发展中将继续发挥重要积极作用。”

(责编：燕勐、高歌)