参考消息网10月11日报道（文/赵凯 吴昊）

“无论在什么地方，每当听到‘中国’两字，我的心都会很激动。”玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼1999年首次访华，对中国充满感情。瓦纳库尼近日接受本报记者专访时表示，中国的变化可谓日新月异，尤其是最近十年。他认为，中国的发展既改变了中国，也影响了世界。

56岁的瓦纳库尼是印第安人，2017年1月至2018年9月担任玻利维亚外交部长，其间中国与玻利维亚签署“一带一路”谅解备忘录。瓦纳库尼目前仍活跃在外交领域，担任玻利维亚执政党“争取社会主义运动”主席、前总统莫拉莱斯的外事协调人。

见证中国巨大变化

在玻利维亚行政首都拉巴斯，由瓦纳库尼创办的一所学校里，记者看到陈设简单的会客室充满浓郁“中国风”：中国屏风、中式书柜，还有许多中国杂志。瓦纳库尼告诉记者，他的学校教授四种语言：艾玛拉语（玻利维亚土著语言）、西班牙语、汉语和英语。在当天的奏唱国歌仪式上，现场100多名玻利维亚学生唱完本国国歌后，又用汉语演唱了中国国歌《义勇军进行曲》。

当被问到“您去过中国多少次”时，瓦纳库尼笑笑说：“我早已记不清了。”1999年，瓦纳库尼第一次到中国，在河南嵩山少林寺一住就是近三年。成为外交官后，他更是多次到访中国，还以外长身份陪同前总统莫拉莱斯访华。近年来，他多次带全家人到中国旅游，大女儿目前还在北京大学读书，就连10岁的儿子也已经去过中国五次了。

1999年，当瓦纳库尼怀揣借来的2000多美元到中国追寻“武侠梦”时，中国还远不是现在的模样。“那时候，郑州的机场不大，从郑州到少林寺的交通不是很方便，公路绕来绕去，很狭窄，而且路况也不好。到了登封，那里更落后，路边还有土坯房。”瓦纳库尼一边与记者翻看当年的照片，一边回忆说。照片里的瓦纳库尼，一身少林僧衣，还是一脸拘谨青涩的模样。他当时还去过太极拳的发源地陈家沟，“那时候的陈家沟更像一个村子，非常贫穷，有些房子都塌掉了”。

随着后来到访中国的次数越来越多，瓦纳库尼见证了中国的巨大变化，尤其是最近十年的改变。“今天的郑州机场非常宽敞，郑州也成为一座现代化城市。”瓦纳库尼说。前几年瓦纳库尼到郑州访问时，一位当地官员带他看了城市规划沙盘，上面有大学、体育场、广场、火车站，令人眼花缭乱。当他问那位官员何时能看到如此现代化的城市时，那位官员笑着说沙盘里的规划项目都已经建成了。

“从郑州到少林寺，现在只需要一个小时，便捷的交通给人们带来了实实在在的便利。”瓦纳库尼说，陈家沟也已成为一座非常美丽的小镇，人民生活幸福，来自世界不同地方的武术爱好者汇聚在那里学习太极拳。

瓦纳库尼认为，改善民生是一国政府治国理政最重要的任务。“中国的变化给我留下深刻印象，贫困人口数量逐年减少，人们的住房、医疗条件不断改善。”瓦纳库尼表示，近十年来，中国一方面强力打击腐败，创造安定团结的环境来发展经济；另一方面大力开展脱贫攻坚行动，彻底解决绝对贫困问题。

据瓦纳库尼介绍，玻利维亚正在积极学习、借鉴中国的减贫经验。他说：“玻利维亚2006年的绝对贫困率是37%，这些年来我们借鉴中国经验实施各种有效政策，2019年的贫困率已经降到15%。”

因武术与中国结缘

文化是最深沉的力量。瓦纳库尼认为，中华文化是世界上最有生命力的文化之一，中华文明是世界上为数不多的从未中断的文明。“中华文化虽历经风雨，但依然传承数千年。”

曾在少林寺拜师学艺的瓦纳库尼表示，中华文化对他产生了很深的影响，“从武术、佛教思想，到书法、中医、饮食，中华文化和延续数千年的中国历史对我影响很大”。

瓦纳库尼告诉记者，少林寺的学武经历让他学会了严于律己。从1999年到2002年，瓦纳库尼在少林寺坚持每天4点多起床，参禅、练功，直到晚上11点。规律的作息和严格的训练让他养成了健康的生活习惯，练就了强壮的体魄。在少林寺养成的习惯，瓦纳库尼坚持至今。“若有人问我现在是否还每天练武术，我就会反问他：你每天都吃饭吗？对我来说，练武术就是生活的一部分。”

瓦纳库尼认为，中国武术不仅是一种搏击的技术，还是一种哲学。武术给他带来强大内心，让他日后在国际外交场合得以从容应对各种复杂局面。“从奥巴马、希拉里，到普京，我能够平静地与持不同政治立场的领导人展开对话，应对他们带来的一个又一个挑战。我相信，这是中国哲学、中国文化带给我的力量。”

瓦纳库尼因为武术与中国结缘，与中国建立了深厚的情感。2017年担任玻利维亚外长后，瓦纳库尼访华时专程回到少林寺。

瓦纳库尼告诉记者，少林寺学武经历是他宝贵的人生体验。“通过少林寺，我认识了中国。”他深情地说：“今天的我，爱中国就像爱我的祖国一样。因为这种强烈的感情，玻利维亚和中国两个国家都在我心中。”

中国提供“共赢”方案

瓦纳库尼认为，中国十年来的发展既改变了自己，也影响了包括玻利维亚在内的世界其他国家。

亲历玻中两国关系发展许多重要时刻的瓦纳库尼说，近年来，在人类命运共同体理念和“一带一路”倡议指引下，中玻务实合作领域不断扩展。一批优秀的中国企业参与到玻利维亚民生项目建设中，将中国发展建设经验与成果分享给当地民众。

他告诉记者，玻利维亚的自然资源十分丰富，从黄金、白银、天然气，到未来重要能源锂，因此这个南美国家在历史上备受美西方殖民者剥削。“玻利维亚与美西方打了数百年交道，可以说是‘经验丰富’，但这些经验告诉我们，与美西方打交道没有什么好处，这是不争的事实。”瓦纳库尼说，美西方“不允许别人赢，它们只是来剥削你和偷窃你的财富”，但中国提供的却是一个“共赢”方案，这一点对玻利维亚来说非常重要。

玻利维亚是内陆高原多山国家，互联互通始终是本国人民最迫切的需要。中国有句话叫“要致富、先修路”，瓦纳库尼对这一道理表示赞同，而且中国企业在玻利维亚参与的多个道路建设项目也令他印象深刻。

尽管受到新冠疫情影响，但中国企业克服重重困难推动公路建设，160公里长的埃尔埃斯皮诺公路已完工85%，今年底将实现交验。为了保护生态环境，中国中铁集团修建了300多个涵洞保障野生动物通过。在施工沿线发现瓜拉尼人文物后，中铁集团还协助当地开展保护和筹备建设博物馆等工作。

瓦纳库尼认为，中国的生态文明理念不但在国内生根发芽，也在遥远的玻利维亚开花结果。“在保护生态环境问题上，中国不但说到了，也做到了。”

中国企业还特别重视玻利维亚的民生发展项目。为解决拉巴斯省居民用水问题，中国水利水电第四工程局有限公司的建设者常年驻守海拔4000米以上的施工现场。该供水项目建成后，可满足近5000公顷土地的灌溉需求和拉巴斯省40%人口20年用水需求。

近年来，拉美和加勒比地区一些国家纷纷与中国建立或恢复外交关系，瓦纳库尼相信这一趋势将进一步延续。他表示，拉美人民越来越清醒地看到美西方国家的剥削、压迫和干涉本质，拉美许多国家不愿再相信美西方主导的国际机制，有越来越多的国家希望加入金砖国家机制，与世界其他国家开展更多合作。

瓦纳库尼认为，中国历史上就是一个伟大国家，古老的中华文明让中国备受世界尊重。今天，中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程。中国有悠久的历史、不断传承的文化、虚怀若谷的心态和推动全人类“互利共赢”的坚定理念，这让他坚信世界的未来在中国。

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