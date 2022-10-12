参考消息网10月11日报道（文/李学军）克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇日前在首都萨格勒布接受本报记者专访，就中国这十年的发展、“一带一路”倡议、人类命运共同体、全球发展倡议、中克关系等诸多话题畅谈他的看法。

“中国影响全球政治舞台”

《参考消息》：您怎么看待中国过去这十年的发展？

伊沃·约西波维奇：中国这十年绝对是成功的十年。这十年来，中国取得了巨大进步、发生了巨大变化，不仅体现在经济发展方面，也体现在全球政策、全球战略等方面。毫无疑问，中国的政策具有强大影响力，正在影响全球政治舞台。

中国在当今世界的作用日益重要。在任何领域，如果没有中国的积极参与，都是不可想象的。2020年突如其来的新冠疫情表明在全球化时代所有国家进行合作的重要性，在此我要特别感谢中国向包括克罗地亚在内的许多国家提供医疗设备和帮助。

今天的中国正在影响全球政治舞台，中国的参与和投入对国际关系的发展非常重要。需要强调的是，中国正在使全球政治格局稳定下来。中国对外奉行和平政策，以及对所有合作伙伴一视同仁、公平对待，这对周边国家尤其是小国来说十分重要。

中国这十年在经济上取得强劲发展，目前已是世界第二大经济体。强劲的经济增长、创新能力和竞争力增强是中国这十年经济发展的主要特征。除了经济上的成功，中国在文化、科学、体育等领域也非常成功，中国在这些方面对世界的贡献举世瞩目。

中国经济与和平外交政策相辅相成。在乌克兰问题上，迄今为止，中国的反应始终是正确的、积极的，没有理由相信中国对未来重大国际危机和问题的反应会有所不同。这意味着在和平问题上，中国始终是一个值得信赖的、可靠的伙伴。

遗憾的是，有些国家害怕中国强大，但我认为这是没必要的。首先，中国是在帮助一些贫困国家发展经济；其次，中国是在公平的条件下与世界其他地区开展经济活动。中国公司帮助克罗地亚建造的佩列沙茨大桥就是个很好的例子，克罗地亚各界对中国公司所做的工作非常满意。

“我们从中国倡议中获益”

《参考消息》：您如何看待“一带一路”倡议、人类命运共同体和“全球发展倡议”等一系列倡议？

伊沃·约西波维奇：我非常赞同中国的“一带一路”倡议，这是个全球性的建设项目，不仅适用于中国，也适用于世界其他地区。对像克罗地亚这样的小国来说，“一带一路”倡议非常重要，因为它对我们的经济发展十分有利。虽然有一些西方国家质疑和害怕“一带一路”倡议，但它们没有理由这样做，因为“一带一路”倡议正在为全球经济作出贡献，包括克罗地亚在内的国家都从中获益。我完全相信该项目会走得更远，在世界各地得到由衷的赞同。

人类命运共同体是一个富有远见卓识的理念。对于面临战争和武装冲突风险的世界来说，这是一个可以促进全球和平的理念。世界各国领导人可以通过实行良好政策和相互合作来为构建人类命运共同体作出贡献，不管国家大小，都可以为这一理念添砖加瓦。克罗地亚的外交政策一向主张全球和平和国际合作，克罗地亚政府和人民一定会大力支持这一理念，并愿意为此作出贡献。

不过，不管是在克罗地亚还是在欧洲，对中国具体政策的理解，总是存在一些信息缺失。因此，媒体的作用就至关重要，媒体要努力向全世界展示构建人类命运共同体的重要性。当然，构建人类命运共同体是一个长期工程，并非一朝一夕之功，需要国际社会长期不懈的努力。

对于“全球发展倡议”，我对它体现出来的中国坚持践行多边主义的决心非常赞同与支持。国际法和多边主义是包括克罗地亚在内的世界大多数国家的安全保障，这是我们可以与其他国家平等相处并免受他国侵略的途径，而且践行多边主义始终是克罗地亚外交政策的指导方针。在这方面，克罗地亚和中国是相似的。

《参考消息》：您提到中国公司建造的佩列沙茨大桥得到克罗地亚各界的一致称赞。这座大桥对克罗地亚来说重要意义何在？

伊沃·约西波维奇：从政治上看，佩列沙茨大桥连接克罗地亚被大海隔开的南北两端领土，实现克罗地亚人民多年来的夙愿，对克罗地亚人来说意义重大。在经济方面，中国公司报价是最优的，而且建好的大桥非常壮观、漂亮。佩列沙茨大桥是克罗地亚与中国经贸合作的一个成功范例。当前两国经贸关系良好，中国已经成为克罗地亚在欧盟之外的最重要的经贸伙伴国之一。

佩列沙茨大桥也是克罗地亚和中国根据“一带一路”倡议进行合作的范例。正如我所说，“一带一路”倡议是当今世界最大的经济和投资项目，这个项目是克中两国加强合作、互利共赢的契机。

“中克双边合作前景广阔”

《参考消息》：今年是中克两国建交30周年，这无疑将为两国关系发展注入新的动力。您怎么看待今后两国关系发展前景？

伊沃·约西波维奇：30年前，作为联合国安理会常任理事国的中国承认克罗地亚，并与克罗地亚建交，这对我国意义重大，因为当时克罗地亚还在为获得国际承认而努力。30年后的今天，两国关系发展良好，双边合作前景广阔。

我认为双方应继续加强合作，尤其是经贸合作和文化合作。中国是世界第二大经济体，市场庞大；而克罗地亚是个小国，市场规模不大，更需要与中国加强合作。克罗地亚在文化上也需要跟中国多多交流，中国有5000年古老文明，这给我留下了深刻的印象，我很喜欢参观中国的博物馆、美术馆和历史古迹，克罗地亚可以从中国文化中学到很多东西。

除了双边关系，中国、克罗地亚、欧盟三方之间应建立更密切的关系。对全球安全问题来说，中国和欧盟这两大关键角色的积极参与是至关重要的。克罗地亚始终坚定支持中国和欧盟开展更密切的合作。

《参考消息》：您曾多次访问中国，您对中国的印象和感受如何？

伊沃·约西波维奇：上世纪80年代我就到访过中国，我去了北京、上海。但那个时候的北京、上海和今日之北京、上海不可同日而语，它们现在已成为中国超现代化的大城市，有最好的技术、最好的建筑。当然，整个中国都发展得很好，而不是只发展北上广这样的大城市。

我在2010年至2015年担任总统期间，非常重视与中国的往来。我多次访华，积极推动克罗地亚向中国投资者敞开大门，两国关系得到了进一步发展。

我希望看到两国之间进一步深化关系，加强科技、信息技术、体育、文化等各方面的合作和交流。

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