近年来，中非合作论坛机制下各项务实合作硕果累累，中国承建的铁路、机场、港口、水电站等基础设施项目遍布非洲。肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万加在接受中央广播电视总台记者专访时表示，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务将中国和非洲紧紧联系在一起。

卡格万加说，在过去与西方交往的过程中，非洲国家遭受了不平等的对待，然而在与中国的合作中，非洲人民得到了极大的尊重。“一带一路”倡议不仅为非洲带来了巨大的发展红利，更为中非合作、互惠互利添砖加瓦。

肯尼亚非洲政策研究所所长 卡格万加：在这些合作中，我关注的焦点是合作的质量，包括不同文明之间的尊重、不同民族之间的尊重，以及合作带来的互惠互利。政策层面相互谅解，我们各自的思维方式和谐共处，这点很重要，因为中国并没有主宰我们，中国也没有告诉我们该做什么，中国和非洲是以合作伙伴的身份进行谈判和讨论，然后我们达成一致。第二，在“一带一路”倡议中，我们获得了良好的资金支持，蒙内铁路的开通让肯尼亚更加开放，让我们看到沿途地区的工业化发展和商业发展，纳瓦沙内陆集装箱港也在最近启用，大量新的产业机遇也随之涌现。第三，是我们现在将与埃塞俄比亚联通，将与南苏丹联通，并深入中非共和国，这就是非洲一直在等待的国家之间的互联互通，这样我们就可以开展贸易合作。

作为中非关系专家，卡格万加曾多次到访中国，他真切地感受到过去十年，中国在中国共产党的领导下取得了巨大的发展成就。

肯尼亚非洲政策研究所所长 卡格万加：我非常认同生态文明理念，非常认同中国政府为应对气候变化和环境污染等问题所做的有意识的努力。中国能够在发展与环境的可持续性之间取得平衡，这给我留下了深刻的印象。中国共产党一直在维护国内的安定以及与邻国的和平关系，因此中国能够将资金投入到消除贫困上，这就是为什么中国能够如期消除绝对贫困。

卡格万加表示，中国共产党是真正为人民考虑的政党。他时刻关注中国共产党最新的方针政策，尤其关注着本次中国共产党第二十次全国代表大会的召开。

肯尼亚非洲政策研究所所长 卡格万加：作为非洲人，我们与其浪费时间讨论西方思想，还不如看看人民需要什么，我们需要致力于为人民谋发展的人，我们在中国共产党身上看到了它致力于中国人民发展的使命，它正带领中国人民向前迈进。因此我认为，我们要关注中国共产党第二十次全国代表大会，看看我们可以从中吸取什么经验。

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