新华社雷克雅未克10月11日电（记者陈静）《习近平谈治国理政》第一卷冰岛文版首发式11日在冰岛首都雷克雅未克的哈帕会议中心举行。

本次活动由中国外文局、中国驻冰岛大使馆共同主办，外文出版社、冰岛博卡费拉吉德出版公司承办。冰岛前总统奥拉维尔·拉格纳·格里姆松出席活动并致辞，中国外文局局长杜占元发表视频致辞。中国驻冰岛大使何儒龙、冰岛外交部常秘马丁·埃约尔夫松、总统办公室主任奥尔尼·西格荣松、博卡费拉吉德出版公司代表等各界人士约60人参加了活动。

格里姆松在致辞中回顾了他与习近平主席交往的故事，称通过两人的直接接触，他对习近平主席的治国理政理念留下深刻印象。格里姆松对《习近平谈治国理政》第一卷冰岛文版的问世表示欢迎。他说，《习近平谈治国理政》不同语种版本的出版发行就像是中国与全世界进行的一场对话，该书的冰岛文版本将进一步促进中冰两国和两国人民间的相互理解和友好交往，而读懂中国对当今乃至未来世界发展都至关重要。

杜占元在视频致辞中表示，《习近平谈治国理政》展示了习近平主席对中国国家治理和全球治理问题的深入思考，体现了推动构建人类命运共同体、共建美好世界的中国方案。这部著作冰岛文版的出版，将为更多冰岛读者读懂习近平新时代中国特色社会主义思想打开新的窗口，为推动中国与冰岛两国文明互鉴架设理解之桥。阅读这部著作，能够更深入地理解和感知中国共产党以人民为中心的发展思想、中国式现代化的发展实践，以及中国始终倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

何儒龙在致辞中表示，中冰两国传统友好，《习近平谈治国理政》第一卷冰岛文版是该著作的首个北欧语译本，充分印证了中冰两国之间的友好情谊，有助于冰岛读者更直观地理解习近平主席在治理国家、实现国家繁荣发展方面的理念和思考，更直接地理解习近平新时代中国特色社会主义思想，为中冰互利合作进一步发展创造更加美好的明天。

首发式上，何儒龙与冰岛嘉宾共同为《习近平谈治国理政》第一卷冰岛文版新书揭幕。何儒龙还向冰方嘉宾赠送了新书。

《习近平谈治国理政》第一卷冰岛文版由外文出版社与博卡费拉吉德出版公司共同翻译出版。截至目前，《习近平谈治国理政》第一卷已翻译出版37个语种。

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