王思思 陈子帅 丁雅栀

【环球时报综合报道】根据美国约翰·霍普金斯大学的数据，截至北京时间10日18时21分，美国新冠肺炎确诊病例累计达96699253例，累计死亡病例达1062564例。新冠肺炎疫情不仅夺走超百万美国人的性命，更是造成美国人均预期寿命下降、大量“长新冠”患者苦不堪言的严重后果。美国政府“躺平抗疫”的政策已严重损害美国民众的切身利益。

消极防疫危及民众健康

美国全国公共广播电台报道称，2021年，美国人均预期寿命连续第二年下降，这是100年来美国人均预期寿命首次连续两年下降：2019年，美国人均预期寿命为79岁，到2020年，这一数字下降到77岁，2021年，这一数字再次下降到76.1岁。美国弗吉尼亚联邦大学教授伍尔夫称，美国人预期寿命下降幅度在一定程度上反映出该国某些地区对疫情控制措施的态度。

随着美国各种防疫政策的松懈，疫苗成为抵抗新冠的最后一道防线。美国《华盛顿邮报》称，美国将疫苗接种称为预防感染的最佳方式，然而美国的接种率却低到令人震惊。只有约1.05亿美国成年人（约占美国成年人的40%）接种了一年前投入使用的第三针疫苗。美国非营利机构恺撒家族基金会的一项调查显示，大约一半的受访者表示他们很少或根本没有听说过接种的事。

为了鼓励人们接种疫苗、提高疫苗接种率，美国卫生部门将从本月开始启动一场疫苗推广活动。不过独立研究机构英联邦基金的一项分析预测，如果今年秋季疫苗接种推广活动失败，可能会有超7.5万人丧生。

反复感染成常态

据《美国新闻与世界报道》（USNEWS）报道，美疾控中心5日发布的数据显示，目前美国有近2400万成年人患有新冠长期后遗症（“长新冠”），其中81%的人在日常活动时存在困难。1/4的“长新冠”成年患者表示，日常活动所受的限制是“显著”的。美国Axios网站称，随着冬季临近，预计美国新冠感染病例将持续增加，而防护措施的减少，意味着还将有数百万人患上“长新冠”。据美国《大西洋月刊》报道，哈佛医学院助理教授加夫尼称，“长新冠”患者可能会出现心脏病、中风等并发症，这对公共健康的影响是巨大的，任何患上慢性病的患者都需要接受持续的、精心的医疗护理，而这对美国这样一个3000万人没有保险的国家来说是个严峻挑战。

美国政府的消极防疫还致使越来越多人反复感染新冠。美国《纽约客》杂志8日报道称，越来越多的人经历重复感染，新冠病毒仍是一个持续的威胁。一项针对美国退伍军人的调查显示，再次感染新冠的人可能会在之后几个月里出现一系列病症，包括心脏病、中风等。报道称，对于大多数美国人来说，首次感染已经成为过去式，而预防再次感染是非常必要的。

“下一个寒冬即将到来”

美国“长新冠”患者的增多，正在给该国经济以及家庭财务带来负担与挑战。日前，美国布鲁金斯学会发布报告称，全美约有1600万处于工作年龄（18岁—65岁）的人患有“长新冠”，根据明尼阿波利斯联邦储备银行等机构计算的数据，全美约有200万至400万全职工作者因此失业。哈佛大学经济学家卡特勒用另一种方法得出相似的结果，他估计约有350万美国人因“长新冠”失业，造成的五年薪资损失约为1万亿美元，相当于每年约2000亿美元。

值得注意的是，这一数字并不代表“长新冠”给美国带来的全部经济负担，此外还需计算工人患病期间生产率下降的损失、患者支付的巨额医疗费用以及陪护人员的收入损失等。卡特勒估计，全美“长新冠”患者的相关医疗护理和弥补生活质量损失的费用将达到每年5440亿美元。

随着冬季的临近，卫生专家预计美国新冠肺炎疫情可能再次出现新一轮大范围传播。美国传染病专家福奇7日更是警告称，美国今冬很可能出现一种新的、更危险的新冠变异毒株。美国传染病学会成员奥斯特罗斯基博士也说道：“美国每天仍有300多人死亡。我们疫苗的接种率不太理想，病毒变异株不断出现，下一个寒冬即将到来。”还有公共卫生领域的专家批评称，美国政府“躺平抗疫”是政治和选票凌驾于民众利益之上的表现。

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