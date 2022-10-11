新华社柏林10月10日电 专访：发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用——访中国驻德国大使吴恳

新华社记者李超 黄燕

今年是中德建交50周年。中国驻德国大使吴恳日前接受新华社记者专访时表示，愿与德方共同努力，落实好两国领导人达成的重要共识，放眼全球，着眼长远，开拓进取，发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用，实现中德中欧关系新发展，维护世界和平安宁。

吴恳表示，中德建交以来，双边关系取得长足发展，各领域交流合作不断深化拓展。德国新政府成立以来，两国领导人保持紧密战略沟通，为中德关系发展领航定向。

“可以说，双方携手走过了一条共同发展、相互成就的不平凡道路，成为不同社会制度、历史文化和发展阶段的国家间互利合作的成功典范。”他说。

吴恳说，经贸合作被誉为中德关系的“压舱石”。德国是新中国成立以来最早在华开办合资企业、最早对华开展科技合作的西方发达国家之一。中国改革开放后第一位“洋厂长”就是德国人。如今，两国之间一天的贸易额就是建交之初全年的2.4倍，德国不仅是中国在欧洲最重要的贸易伙伴，中国也已连续六年成为德国最大的贸易伙伴。

他说，不久前，德国巴斯夫集团在广东湛江的一体化基地项目首套装置投产；同时，德国也正成为中资企业的投资热土，宁德时代、国轩高科、蜂巢能源等先后落户德国。这表明，即使在全球化遭遇逆风的背景下，中德双方仍有强烈的合作意愿和需求。

吴恳说，中德间建有包括政府磋商在内的70多个对话机制，103对友好省州（市）关系，覆盖战略、财金、人文、科教、卫生等各领域的广泛交流交往赋予两国关系更多活力和创造力。中国150余所高校开设德语专业，德国有超过3万人学习中文，5万多名中国学生学者构成德国最大海外留学生群体。

今年中秋节，吴恳应邀出席德国伯乐中文合唱团举办的中德青少年云音乐会。两国青少年跨越山海，“云”上同台，用对方的语言唱出优美的歌曲，共同庆祝中德建交50周年，表达对两国友好的期许和祝福。“我想，这正是中德友谊的最真实生动写照，也是两国关系未来的希望所在。”吴恳说。

吴恳表示，在高水平基础上发展中德关系，就好比建造一座摩天大厦。过去50年，两国携手努力打牢相互尊重的基石，使万丈高楼拔地而起。未来，面对错综复杂的国际局势和层出不穷的风险挑战，双方需要固本强基，共同抵御风雨。

“我相信，只要双方牢牢把握对话合作的主基调，增进对彼此的正确认知，妥善管控分歧，在相互尊重、平等互利的基础上扩大共同利益，中德合作的摩天大厦定能岿然屹立。”他说。

吴恳强调，中德合作不仅是中欧合作的“领头羊”，而且作为亚欧大陆两端最大经济体，两国关系远远超出双边范畴，在维护多边主义和自由贸易、应对新冠疫情和气候变化等全球性挑战方面有着广泛共同利益，肩负共同责任。

“我曾将发展中德关系比作演奏悠扬和谐的钢琴曲，技艺精湛是基础，曲谱正确是关键。坚持求同存异、实现合作共赢就是中德两国关系行稳致远的正确曲谱。”吴恳表示，站在新的历史起点上，应继续发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用，这不仅有利于两国人民，也将为世界和平安宁作出重要贡献。

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