国际在线报道（记者 赵芃、付意恒）：塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇日前在接受中央广播电视总台专访时表示，在中国共产党的领导下，中国一直以来坚定推动高水平对外开放，为世界各国带来了发展机遇。塞尔维亚期待从即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会上，了解中国对未来发展的新部署、新规划。

布尔纳比奇表示，“二十大不仅是中国政治生活中最为重要的事件之一，对于远在塞尔维亚的我们而言同样意义重大。中国是塞尔维亚的重要战略伙伴之一，与塞尔维亚拥有着钢铁般的友谊。中国同时还是塞尔维亚的第二大贸易伙伴。过去十年来，塞尔维亚和中国的各领域合作发生了巨大变化，取得了长足发展。中塞合作让塞尔维亚和她的人民受益匪浅。我们渴望从二十大会议上听到来自世界最重要大国之一——中国的讯息，及时了解她对未来发展的规划。”

布尔纳比奇认为，中国在对外开放和公平贸易方面，一直是世界上最积极的倡导者和领军者之一。在中国共产党的领导下，中国一直以来都在坚定推动高水平对外开放，通过自身进步让世界共享发展红利，帮助很多国家实现了经济社会发展。塞尔维亚就从与中国的互利合作中获得了实实在在的利益。

她说：“中国的高水平开放对世界意味着什么？仅从塞尔维亚来讲，在过去十年间，塞尔维亚对中国的出口就增长了152倍。尽管受到新冠疫情影响，塞中两国去年的进出口总额依然接近50亿欧元的水平。得益于‘一带一路’倡议和中国-中东欧国家合作机制，塞尔维亚迎来了一批批中国投资者。在中国的帮助下，塞尔维亚的企业获得新生，并跃居国内数一数二的出口企业。去年塞尔维亚出口排名前五的企业中，有三家是中资企业，分别是塞尔维亚紫金矿业公司、河钢塞尔维亚公司、塞尔维亚紫金铜业公司，这三家企业去年的出口总额接近20亿欧元。中国为很多国家提供了发展机遇，帮助他们实现各领域的发展。我认为这才是开放市场和公平贸易的核心所在。”

在回顾两国合作的难忘瞬间时，布尔纳比奇对中国伙伴每每在最艰难时刻的不离不弃表示感激，认为双方在最艰难时刻的同舟共济，不仅最好诠释了“钢铁友谊”的内涵，也让这份友谊在一次次的淬炼中更加熠熠生辉。“中国是你在最困难时刻可以坚定依靠的伙伴。当塞尔维亚开始抗击新冠疫情时，中国是第一个向我们伸出援手的国家，我们从中国获得了各种医疗设备和疫苗，中国还向塞尔维亚派来了专家医疗团队，教会我们如何用最有效的方式抗击新冠病毒。此外，当欧盟对来自包括塞尔维亚在内的第三方市场的钢铁实施出口配额后，河钢塞钢并没有抛弃斯梅代雷沃钢厂，而是在最困难的时刻选择和我们一起坚守，继续投资，对塞尔维亚、对我们的人民、我们的工人给予了充分信任，我们携手同心一起度过了最艰难的日子。这仅仅是体现两国深厚友谊的诸多事例之一二，我相信塞尔维亚和它的人民会一直记住中国的恩情，也相信这些都将成为塞中全面战略伙伴关系及‘钢铁友谊’在未来继续深化发展的基石。”

布尔纳比奇认为，塞中两国的“钢铁友谊”和全面战略伙伴关系，不仅体现在共享发展机遇的互利合作中，体现在危难关头的守望相助，更体现在重大原则问题上的相互支持和始终如一的坚定立场上。

当前，世界正面临百年未有之大变局，和平与发展的时代主题也面临着严峻的挑战。布尔纳比奇认为，在这种情况下，各国需要冷静地对一些问题进行反思，需要比以往任何一个时刻都更团结，需要付出更多努力来维护国际法基本原则和联合国在国际事务中的主导地位。“作为一切的先决条件，我认为，对国际普遍承认的国家的领土完整是不容侵犯的。在此我要强调，中国一直都坚定地支持塞尔维亚的领土完整，塞尔维亚对一个中国原则的支持也从来都是坚定不移的。对这些原则性立场上的坚持，让塞中两国彼此走得更近。”

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