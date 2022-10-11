英国知名学者马丁·雅克接受总台记者专访

国际在线报道（记者 梁弢）：当地时间9月16号，英国剑桥大学高级研究员、知名学者马丁·雅克在接受总台记者专访时表示，十年来，中国在经济、社会等多个领域取得了令人瞩目的发展成就，获得国际社会广泛支持与认可。长期以来，中国展现大国担当，以推动构建人类命运共同体为目标，提出“一带一路”等多项倡议，为推进国际合作贡献中国智慧。

马丁·雅克在接受专访时首先指出，中国全面打赢脱贫攻坚战意义重大，为其他国家解决贫困问题树立了良好榜样。“在过去的几年里，中国在减贫方面取得了巨大的成就。中国全面打赢脱贫攻坚战，具有重要意义。中国向世界其他国家发出一个明确的信号：贫困不会一直存在，贫困是可以被消除的。”

英国知名学者马丁·雅克接受总台驻英记者专访

马丁·雅克指出，在全面消除绝对贫困的同时，中国经济持续增长，在过去十年里还实现了由数量向质量增长的转型，特别是在高科技领域进步显著。马丁·雅克强调，除了上述经济和社会发展成就外，中国在应对新冠肺炎疫情中付出巨大努力，堪称世界典范。“当然，我们在回顾这段时间经济发展的同时，不能忽略新冠疫情以及由此带来的影响。我们同样要看到中国在控制疫情方面取得的巨大成就。考虑到中国的人口规模，它能够把感染率和死亡率控制在如此低的水平，是非常了不起的成就，甚至可以说中国是世界上抗疫最为成功的国家。”

谈到习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，马丁·雅克表示，这一理念在全球治理变革的进程中彰显出强大吸引力和感召力，为人类社会走向和平繁荣指明了正确方向。“我认为，构建人类命运共同体理念，是全人类共同价值的核心。因为面对日益复杂多变的世界，我们必须想办法将人们团结在一起，以合作共赢实现全球发展新愿景。当前我们面临一些突出的全球性挑战，比如说，气候变化问题，依靠单一国家的努力难以有效应对，需要世界各国通力合作。构建人类命运共同体理念，为国际发展合作擘画蓝图指明方向。”

英国知名学者马丁·雅克接受总台专访

作为人类命运共同体的重要实践平台，中国以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设。对此，马丁雅克指出，一带一路”倡议为沿线国家共同发展提供了可能。“我认为，‘一带一路’是由中国首倡、各国共同参与的宏伟计划。它对于亚欧大陆实现转型发展，为中国和‘一带一路’沿线国家共同发展创造新机遇至关重要。所以，我认为，‘一带一路’倡议是中国推进国际合作、发挥国际影响力的关键抓手。”

马丁·雅克总结指出，综合上述因素，中国在过去十年取得的令人瞩目的发展成绩，已经非常清晰地被全世界看到，并获得国际社会广泛支持与认可。

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