央视网消息：十年来，中国在政治、经济、科技、文化、环境等各项领域都取得了举世瞩目的成就。多国人士表示，中国共产党一直抱有清晰的目标，制订长远发展规划，坚持中国特色民主实践，并最终团结带领中国人民取得伟大成就。

叙利亚总统特别顾问 夏班：我认为中国的经济、社会和政治发展是（中国共产党人）努力的结果，他们思考、规划中国的未来。我相信，中国的经验是开创性的，中国为所有希望生活在和平中的人提供了一个绝佳的模式。

叙利亚总统特别顾问夏班曾多次到访中国，见证了中国在社会经济、文化教育、基础设施建设、人民生活水平等各领域取得的非凡成就。今年1月，中国同叙利亚签署了“一带一路”合作谅解备忘录，夏班表示，从中国的脱贫成功和“一带一路”倡议，可以看出中国作为一个大国的高度责任感和为全世界谋求共同繁荣的态度。

叙利亚总统特别顾问 夏班：中国致力于消除农村贫困，也希望帮助其他国家实现经济增长，并与其他国家分享。中国与西方的核心区别在于，中国共产党的思想是共享的、以人为本的，将所有人视为兄弟的。所以，我认为“一带一路”倡议体现了中国共产党对全世界的高度责任感，也体现了习近平主席希望整个世界繁荣的态度。

突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯，今年已经86岁了，他对中国过去十年的发展成就表示钦佩。乌尼斯用了“有韧劲”这个词来形容过去十年的中国。他说，中国之所以取得这些成就，要归功于中国共产党始终坚持把最广大人民的根本利益放在首位。

突尼斯前外长 艾哈迈德·乌尼斯：我想用“有韧劲”这个词来形容过去十年的中国，中国制定了多个长期，而且被认为是实现起来难度相当大的目标，但到如今中国已经基本完成了这些目标。在这一路上尽管中国遇到过障碍、困难，甚至是挫折，但中国最终凭借这这种韧性完成了所有的既定目标。所以，我觉得“有韧劲”这个词最好地概括了中国以及中国人民过去十年的精气神儿。

日本庆应义塾大学名誉教授 大西广：中国不仅能在自己国家消除贫困和共同富裕，而且能在世界范围内提出消除贫困共同富裕的价值观。美国的所谓价值观，只是用来干涉其他国家内政的工具，而世界需要大家共同认可的价值观，我们认识到这是一个重要的问题，这也正是中国的价值观。

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