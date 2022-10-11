过去十年，中国的经济发展让世界有目共睹，其在国际事务中所起到的作用更是得到了国际社会的肯定。美国密苏里大学堪萨斯城分校荣誉学院院长、埃德加·斯诺纪念基金会董事会成员詹姆斯·麦克库思科多次到访中国，他表示，中国在过去十年的发展成就非凡，堪称典范。

86年前，美国记者埃德加·斯诺在中国西北采访4个多月，撰写了《西行漫记》，将一个真实的中国共产党和斗志昂扬的红军形象展示给世界，也正是这本书让麦克库思科对中国产生了浓厚的兴趣。自2016年以来，麦克库思科三次到访中国，他去过中国许多的城市和农村，中国的发展令他惊叹。

埃德加·斯诺纪念基金会董事会成员 詹姆斯·麦克库思科：我会选择一个词“成就非凡”，因为这是一个了不起的发展故事，我会再选一个词，那就是“堪称典范”，因为它是全世界的榜样。中国地方政府和中央政府在基础设施方面加大投资力度，所以，中国拥有世界上最好的高速公路，世界上最棒的高速铁路。中国在过去的二三十年里，建成了全球最大的高速铁路网，而且几乎所有高铁都由电力驱动，这一点很重要，因为中国也是世界环境可持续发展的领导者。

麦克库思科说，中国的“一带一路”倡议所做的事情让世界受益，这一倡议帮助其他国家取得发展成果的事例让他赞叹不已。

埃德加·斯诺纪念基金会董事会成员 詹姆斯·麦克库思科：“一带一路”正在影响发展中国家和欧洲国家，我相信甚至美国和其他西方国家，也在直接和间接地受益于中国与其他许多国家合作进行的所有这些国际运输基础设施的投资。我认为这是一个杰出的范例，中国这一倡议让全世界人民受益。

谈及中国未来的发展，麦克库思科表示，中国坚持走可持续发展路线，这将让中国未来的发展拥有无限可能。

埃德加·斯诺纪念基金会董事会成员 詹姆斯·麦克库思科：当我想到中国未来的发展时，我看到了无穷的可能性，它意味着中国有无限的发展潜力，并可以实现越来越高的发展水平。中国可以通过自身的经济发展以及伙伴关系与合作来实现。我认为中国做得特别好，不仅仅是经济能力建设，还有中国未来发展的关键领域建设，中国都有着非常全面的政策（指导），包括对技术领域的投资。我认为中国和中国人民拥有无限可能的未来。

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