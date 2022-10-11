本报记者 邱海峰

9月29日，上海国际友城港开港仪式在上海举行。上海国际友城港是由上海市人民政府外事办公室与东方国际（集团）有限公司共同打造的国际友城资源和进博会资源深度融合的创新平台，旨在进一步承接放大进博会溢出带动效应，更好地推动上海与各国际友城在经贸领域的务实合作。图为上海国际友城港商品展示区。

新华社记者 方 喆摄

日前，第五届进博会技术装备展区展前供需对接会在国家会展中心（上海）举行。图为参展商代表（前左二）在对接会上向采购商介绍企业产品情况。

新华社记者 方 喆摄

第五届进博会食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会近日在国家会展中心（上海）举行。图为对接会嘉宾在参展企业展位前品尝水果。

新华社记者 方 喆摄

距第五届中国国际进口博览会开幕不到1个月，招商办展进展如何？有哪些新看点？近日，中国国际进口博览局、海关总署等多个部门介绍最新情况：企业商业展招展工作已经完成，参展的世界500强和行业龙头企业超过280家，回头率近90%；上海海关在10月迎来第五届进博会展品通关高峰，设立100多个进博会通关专窗和专用通道。

从2018年到2022年，进博会5年来不断深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为众多全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。相关部门负责人表示，第五届进博会将于今年11月5日至10日在上海如期举办。本届进博会企业商业展呈现出展览水平更高、朋友圈更大、专业性更强等特点，大量新产品首发首展，将为各国企业共享发展机遇、实现互利共赢搭建更好平台。

展品入境进入高峰阶段

总价值5.6亿元人民币、共25件珠宝艺术作品——9月20日，五届进博会以来单批价值最高展品顺利入境，这也是第五届进博会首批进境展品。

“这批展品价值较高，走的是航空货运贵重货物通道。”上海浦东机场海关物控查检一处科长谢敏副说，“我们提前会商航空公司、地面仓储、代理企业，制定相关监管方案，开辟专属‘绿色通道’，在确保安全的前提下，实现快速验放。”

据介绍，第五届进博会消费品展区设置时尚潮流及珠宝板块，集聚中高端消费品行业优质企业，展品范围覆盖服装服饰、箱包、珠宝、艺术品等消费品类。今年，艺术家陈世英首次参展进博会，将集中展示闻名全球的《悟蝉知翠》胸针及雕塑等100多件珍贵珠宝艺术作品，其中25件已完成入境通关程序，其他展品正在入境备展。

9月中下旬以来，第五届进博会展品陆续入境。9月21日，欧姆龙乒乓球机器人通过展览品国际通行“护照”——ATA单证册，向上海海关申报，成为第五届进博会首票海运通关的进境展品。

“我们已连续五年服务进博会展品进境，感受到参展展品更多更新，通关过程更快更便利。”欧姆龙乒乓球机器人主运代理东浩兰生集团上海依佩克国际运输有限公司副经理沈凌说，在国际贸易“单一窗口”“跨境贸易管理大数据平台”进博会专用模块等信息化手段的赋能下，几个小时就完成了录入《进博会进境物资证明函》、提交ATA单证册等手续。

从航空货运到海运通关再到专列运输，全球好物正加快脚步奔赴上海。9月底，“中欧班列-进博号”从德国北部城市汉堡发车。国际货运代理英铁瑞欧洲公司业务拓展经理亚历山大·托纳特介绍，该趟班列中有14个40英尺集装箱用于装载进博会展品，主要包括汽车配件、机械组件、浓缩清洗液、汽车摩擦材料等。从汉堡出发后，班列将途经波兰、白俄罗斯、俄罗斯，经中国满洲里口岸入境，预计10月中旬抵达上海。

去年10月29日，从汉堡出发的首班“中欧班列-进博号”到达上海，装载了智能真空喷射冲洗系统、电机零件等第四届进博会展品，这也是进博会展品首次搭载中欧班列抵达上海。汉堡市政府办公厅国际局代表罗伟哲表示，“中欧班列-进博号”连续运行，不仅标志着上海与汉堡之间的中欧班列线路正实现双向运输平衡，也继续为德国企业赴上海参展进博会提供极大便利。“上海和汉堡之间的关系非常好，‘中欧班列-进博号’是一个新的例证，来自汉堡的企业也正积极地参加第五届进博会。”罗伟哲说。

新规保障进博会越办越好

10月1日，一项新规在上海正式施行——《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》。条例主要从支持办展办会、服务与保障、综合效应等三方面作出规定，共五章四十条。

根据条例，上海的市、区人民政府及其有关部门应当配合国家明确的进口博览会承办单位，聚焦重点领域，做好先进技术和产业的招展。同时，条例对出入境便利化服务、志愿服务、知识产权保障、法律服务等内容作出规定，提供高质量服务，包括上海加强进口博览会的知识产权保护，推动全球新产品、新服务、新技术在进口博览会首发、首展。

上海市人大常委会法工委主任阎锐表示，为了更好发挥进博会“国际采购、投资促进、人文交流、开放合作”四大平台作用，持续放大进博会溢出带动效应，推动进博会办出水平、办出成效、越办越好，上海通过地方立法对办好进博会提供法治支撑，固化服务保障机制和举措，持续放大综合效应。

制度保障给力、服务举措更细，为举办一届更好的进博会提供支撑。智能预报、气象可视，日前举行的第五届进博会城市服务保障综合演练现场推出了一套气象实时数据监控保障系统。上海气象部门相关负责人介绍，这套系统将聚焦进博会核心区和重点场馆，滚动显示天气实况和逐小时天气预报信息，气象部门会将最新监测预报信息通过气象先知系统可视化呈现，第一时间通过大屏推动至进博会前方指挥部、城运中心和各应急联动部门，为进博会运行保障各相关部门提供决策参考。

“上海正在统筹推进17个保障组的筹备工作，持续推进216项重点任务落实和27个重点问题的协调解决，着力提升服务保障的法治化、精细化和智能化水平。”进博会城市服务保障领导小组办公室主任顾洪辉说。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，主办方将在支持政策、交易采购、人文交流等方面积极采取务实举措，努力实现第五届进博会支持更有力、服务更优质、成效更显著，让各方更有获得感。“不仅推动税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策常态化，第五届进博会还增加了最不发达国家企业免费摊位数量，以缓解疫情和国际经济不确定性给参展中小企业带来的冲击。”孙成海说。

推动更多优品进入中国市场

服务更优，平台更好，全球展商对第五届进博会有着更多期待。

今年，施耐德电气将第五次参展进博会。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，在前四届进博会上，施耐德电气围绕绿色、数字化等主题展示了大量新理念、新产品、新服务、新应用，包括首发EcoStruxure开放自动化平台、推出新一代绿色智能中压开关设备。期间，施耐德电气签约的客户从工业制造、能源装备、数据中心等领域，扩展到新能源、生物制药、化工、建筑、酒店文旅、农产品等领域，“朋友圈”持续扩大。

尹正介绍，第五届进博会上，施耐德电气将围绕“数字赋能，全程减碳”主题，搭建低碳工业、低碳能源两大展区，展示绿色能源管理、绿色智能制造相关的领先技术与实践成果。“我们期待通过进博会这一平台，携手更多中国伙伴加快数字化和绿色低碳的双转型，合力推进‘双碳’目标落地。”尹正说。

同是进博会的老朋友，今年霍尼韦尔将聚焦能源转型、航空运输、智能建筑、智慧供应链、医疗健康等五大应用领域，集中展示超过60项创新产品和解决方案，其中包括两项在中国首发的新产品和技术。霍尼韦尔中国总裁余锋表示，霍尼韦尔把进博会视为集中展示前沿技术与解决方案、首发首展旗舰创新产品、扩大中国投资、拓展合作伙伴关系的一站式平台，依托进博会开放高效的平台效应，霍尼韦尔不断将领先的创新成果引入中国，并推动本土创新持续走向世界。

有老朋友相聚，也有新朋友登场。今年，冰岛将第一次亮相进博会国家展。冰岛驻华大使易卜雷表示，冰岛和中国在贸易、旅游、创新、技术、可持续发展、气候变化、绿色地热能源等领域合作密切，冰岛将于本届进博会展示新鲜海产品、烈酒、巧克力、化妆品等产品。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，中国高度重视进口，积极主动扩大进口。2021年，中国进口总额2.69万亿美元，占世界进口比重达到了11.9%。今年1-8月，中国进口1.82万亿美元，同比增长4.6%。“进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，最近三年，每届进博会的成交额都超过700亿美元。我们将继续办好进博会，连接全球、买卖全球、服务全球，推动更多国家的优质产品进入中国市场，共享中国开放发展机遇。”李兴乾说。

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