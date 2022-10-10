根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，当地时间10月7日，美国新增确诊病例超过5万例，累计确诊病例超过9665万例；新增死亡病例超过400例，累计死亡病例超过106万例。美国新冠肺炎疫情形势仍然严峻。不过，美国总统拜登却在9月中旬接受美国媒体采访时宣称“美国疫情已结束”，这反映出美国政府无视事实和真相，对民众生命安全和身体健康极端漠视和不负责任。

就在拜登发出此言论之前，世卫组织总干事谭德塞表示，抗击疫情“还有很长的路要走，隧道仍然很黑，如果我们不小心，就会有许多障碍物把我们绊倒”。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德也表示，如果现在就在防疫问题上“躺平”，那么待到大规模疫情暴发时将会“双手沾满鲜血”。

面对如此严峻的局面和残酷的现实，美国政府对疫情的漠视受到民众和专家广泛批评。美国斯克里普斯研究所分子医学教授埃里克·托波尔发表评论文章指出，“现在疫情结束只是一种幻想，所有数据都告诉我们，病毒在美国并未得到控制”。托波尔表示，如果假装疫情已经结束，那么“我们将很脆弱”。有美国网友认为，拜登发表如此言论，是因为中期选举要开始了，选票正成为美国政府的工作重心。政客们的工作乏善可陈，以至于不顾事实和真相，通过宣称疫情已结束来标榜自己的政绩。

美国民众特别是少数族裔等社会弱势群体，正在为美国政府的这一做法付出高昂代价。美国《大西洋月刊》刊发评论文章称，美国政府漠视疫情威胁，不愿推动解决疫情的措施，使疫情不太可能在短期内得到改善。生物伦理学家、加拿大韦仕敦大学助理教授麦克斯韦·史密斯表示：“我们看到，当一次又一次，大多数最有特权、最有优势的人不再认为自己有风险时，负担被完全转移到人口中最有风险、最脆弱的部分。”史密斯担心，当不再给新冠肺炎疫情贴上“大流行”的标签时，“关心那些落在后面的人的紧迫性将所剩无几”。公共卫生专家则指出，真正的重点是，美国应吸取大量民众因新冠死亡或落下后遗症、医院在疫情期间不堪重负到极限等教训，思考在新冠病毒将长期存在的情况下，如何将其影响降至最小。

从疫情暴发之初到现在，错误信息泛滥和严重分裂，美国政客和美国政府一次次歪曲事实和真相，从未真正将疫情防控放在首要位置，让美国民众付出了死亡超百万例的惨痛代价。美国政客不断用拙劣的表现告诉世人，其所在乎和追求的是政治私利，而非公众利益和民众健康。 （郭 言 来源：经济日报）

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