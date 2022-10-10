桂从路

7月30日闭幕的第二届中国国际消费品博览会，共有60多个国家和地区的2800余个品牌参展，进场观众超28万人次。9月5日闭幕的2022年中国国际服务贸易交易会共达成各类成果1339个，百余项新产品、新技术首发首秀。在百年变局叠加世纪疫情、经济全球化遭遇逆流的大背景下，我国坚持扩大高水平对外开放，打造扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球贸易发展、推动世界经济复苏发展作出了积极贡献。

贸易是经济增长的重要引擎。近年来，我国成为世界货物贸易第一大国，但与一些国家相比，我国外贸在产业基础、创新能力、市场主体、国际经贸规则制定能力等方面还有差距，存在“大而不强”的问题。习近平总书记着眼推动形成全面开放新格局，作出“拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设”的重要指示。建设贸易强国，是推动我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革以及提高全要素生产率的必然举措，也是建设现代化经济体系的重要内容和迫切要求。只有实现从贸易大国向贸易强国的转变，不断提升外贸质量效益，才能赢得经济发展的主动。

党的十八大以来，锚定贸易强国建设目标，我国加快推进外贸转动力、调结构。2021年，我国货物贸易总额达到6.05万亿美元，服务贸易突破8000亿美元，较2012年分别增长56%和70%；2017年以来，我国已经连续5年保持世界货物贸易第一大国的地位；跨境电商进出口规模在过去5年增长近10倍……十年砥砺前行，出口产品的质量档次和附加值不断提高、进口规模不断扩大、贸易伙伴多元发展、外贸企业数量快速增加、外贸发展新动能不断激发，既有量的稳步增加，又有质的显著提升，更有结构的不断优化，见证我国不断向贸易强国迈进。

今天的中国，不仅是“世界工厂”，也成为“世界市场”，为各国提供了更广阔的中国市场发展机遇。当前，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，外贸发展韧性足、利用外资“磁力”强的综合竞争优势没有变。特别是在今年上半年我国经济发展面临三重压力背景下，货物贸易进出口总值同比增长9.4%，交出了一份亮丽成绩单。事实证明，只要坚定不移扩大对外开放，挖掘外贸增长潜力，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，就一定能够为经济社会高质量发展注入澎湃动能，为推动国际贸易增长、世界经济复苏作出积极贡献。

贸易是连接各国利益的纽带。习近平总书记深刻指出：“我们要有‘向外看’的胸怀，维护多边贸易体制，推动自由贸易区建设，促进贸易和投资自由化便利化。当然，我们也要着力解决发展失衡、治理困境、数字鸿沟、分配差距等问题，建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。”从提出全球发展倡议，呼吁各方全面推进联合国2030年可持续发展议程，到支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，中国坚持以开放求发展，主张共建开放合作的世界经济，努力让发展成果更好惠及各国人民。中国向着贸易强国不断迈进，努力做大合作蛋糕，推动全球价值链、供应链更加完善，本身就是对全球发展的一个重大贡献。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。向着贸易强国的目标稳步前行，中国高质量发展的道路必将越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 15 版）

(责编：燕勐、高歌)