随着中国与世界的联系愈发紧密，越来越多外国人来到中国学习、就业、生活、旅游，其中就有不少是外国“90后”，“00”后。他们眼中的中国什么样？是什么让他们深深爱上了今日中国？

从直布罗陀海峡黄昏的岸边到充满历史感的街头小巷，再到荒凉的沙漠。这个用中文歌“炸街”的摩洛哥女孩叫迪娜。

迪娜：其实我每天都在想念中国，没有一天过了没有想念中国，这是我的心里话。我希望通过音乐去让大家知道我有多热爱中国。我不喜欢用语言说，“我想你中国，我爱你中国。”我觉得有些东西不是通过语言去表达，而是通过你的心，你的歌声，大家自然就感受到了。

迪娜唱中国歌的视频，在多个社交媒体平台上的播放量上亿。她说，尽管摩洛哥人听不懂中文歌词的内容，但仍能感受到中国歌曲的独特魅力。

一些摩洛哥年轻人在看到迪娜的视频后告诉她，希望像她一样去中国学习。迪娜说，她亲眼见证了中国发展得有多好，她为自己能影响摩洛哥年轻一代的想法而感到自豪。

迪娜：不知不觉在中国待了12年，中国文化就是我的文化了，这个语言也是我的语言了。中国的每一个城市，我17岁到中国的时候，我看中国的一些城市在一直发展，再回头，一两年再看就觉得这个城市是不是刚刚这个城市，变化太快了，发展也很快，中国人学习也很快，我们觉得真的，全世界都应该学习中国。大家看到了中国就是未来，中文就是未来。我17岁的时候就知道，我爸问我为什么要去中国，我的第一个回答，“爸，中国就是未来。”然后我爸说，你去美国什么的。我说，“你听我的，以后中国肯定是第一。”然后，我很骄傲，因为确实中国现在发展得越来越好，中国就是未来。

来自沙特的哈桑·赛义德·曼哈里，在留学美国五年拿到大学文凭后，放弃了多个欧美知名大学的邀约，选择清华大学继续深造，攻读国际政治方向的研究生。见到哈桑的时候，他刚刚收到中国驻沙特吉达总领馆的消息，通知他与清华大学联系办理申请留学签证。因为疫情原因，目前哈桑一直在沙特参加远程授课，但哈桑说，他已经开始体会到中国与美国高等教育体系的区别。

清华大学在读研究生 哈桑·赛义德·曼哈里：我在美国上学时遇到的困难之一，就是与学校里任何人的联系，几乎都是通过电子邮件，通常需要等上几个小时，甚至是几天。而在远程上课期间，中国的即时通信软件让我和老师，同学们几乎能保证实时交流。我在沙特就能很快得到答复，甚至在工作时间之外也是如此。

虽然还没去过中国，但在读研的过程中，哈桑对中国外交政策有了更深入的了解，他目前正在撰写的论文也与中国在中东地区的外交政策有关。他说，相比一些国家企图掠夺中东自然资源和煽动各方冲突，中国带给中东国家的是和平、发展与希望。

清华大学在读研究生 哈桑·赛义德·曼哈里：中国外交政策的重点在于重视自身与中东国家的共同诉求，并希望实现各方共同利益，特别是尊重各国的主权。这是中国与中东国家发展友好关系的前提，也是中国持续推动地区和平与发展与相关国家共同应对挑战和危机的基础。

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