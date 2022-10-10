新华社英国彼得伯勒10月9日电 专访：中国共产党是推动国家现代化的政党——访英国皇家东西方战略研究所主席易思

新华社记者杜鹃 许凤

“我理解并认同这样一个事实，中国共产党是推动国家现代化的政党、是推动实现民族复兴的政党。”英国皇家东西方战略研究所主席易思日前在英格兰东部城市彼得伯勒家中接受新华社记者专访时如是说。

9月16日，英国皇家东西方战略研究所主席易思在彼得伯勒接受新华社记者专访。新华社记者 李颖 摄

今年54岁的易思生于法国，本名让-克里斯托夫·伊瑟·普费滕，但他更愿使用中文名“易思”。20世纪初，易思的曾叔祖父在法国开办的工厂曾接收中国青年勤工俭学。这段家族历史激发了易思对中国的浓厚兴趣，他很早开始学习中文，能说流利中文。近年来，易思通过学术交流、建言献策、帮助招商引资等方式参与和助力中国的发展项目。

谈到在中国共产党领导下中国近年来取得的发展成就，易思便滔滔不绝。他说，在中国共产党领导下，中国成为第一个完成联合国千年发展目标减贫目标的发展中国家，“这是一项重要成就”。在他看来，中国共产党所取得的巨大成就还包括领导国家全面建成小康社会。

易思说，中国是世界经济增长的重要引擎之一。如今，中国共产党正领导国家实现到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的发展目标。

在易思看来，同样值得称赞的是，中国共产党为世界提供了一种有别于西方民主的社会主义民主制度。经过不断发展，“这一制度日臻完善”。

易思致力于研究中国和中国共产党，多年来积累了2000多页研究笔记。他总结道，中国共产党的成功经验有很多，这个政党以人民为中心并得到人民的拥护；这个政党不断根据中国人民的需求和世界局势的变化进行自我革新，与时俱进。

为表彰易思对中国农村贫困妇女和儿童等群体的长期支持和帮助，共青团抚顺市委员会和青年联合会还曾向他授予“雷锋精神”荣誉证书。

“洋雷锋”的荣誉让易思倍感自豪，“雷锋精神是为人民无私奉献的精神，这种高贵的品质在中国得到了很好的传承。我看到许多中国年轻人一直在践行雷锋精神”。他也希望通过自己获得这份荣誉的经历，让更多西方朋友了解“中国人的内心力量”。

对即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会，易思充满期待。他表示，中共二十大将对世界产生积极影响。在中国共产党领导下，中国正在朝确定的目标前进，也将在世界舞台上进一步发挥重要作用。

易思目前正在潜心撰写《论中国民主》。他希望根据自己多年来在吉林、上海等地亲眼观察、亲身了解的真实情况，向外国读者详细介绍他所了解的中国民主建设取得的成就。这部著作计划于2023年出版。

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